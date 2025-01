Jorge Fossati sobre posibilidad de que Pékerman sea técnico de Perú: “Desde diciembre ya se hablaba”

La Selección Peruana se encuentra en un momento crucial tras la salida de Jorge Fossati, quien dejó su cargo como director técnico. Esto ha dado pie a una serie de especulaciones sobre quién será el próximo encargado de guiar al equipo en sus futuras competencias. Uno de los nombres que ha cobrado mayor relevancia en las últimas semanas es el del argentino José Pékerman, exentrenador de las selecciones de Colombia y Argentina.

En una reciente conversación con TV Perú Noticias, Fossati mencionó que desde diciembre se ha comenzado a hablar sobre posibles candidatos para asumir el puesto.

Además, afirmó tener una lista de nombres firmes que podrían estar a punto de firmar contrato para dirigir a la Bicolor: «En diciembre ya se hablaba, y yo te puedo dar una lista de los candidatos firmes, a punto de firmar, desde el 15 de diciembre a esta fecha», comentó con confianza.

Pékerman, conocido por su extensa trayectoria y éxito en el ámbito del fútbol internacional, ha sido destacado por Fossati como un técnico de gran jerarquía. Sin embargo, el exestratega peruano se mostró cauteloso: «Pékerman es un técnico de gran jerarquía, una gran trayectoria, pero no soy quién para opinar de quién debe venir o quién no debe venir. No soy director de fútbol» , precisó.

JORGE FOSSATI NO ES MÁS ENTRENADOR DE LA SELECCIÓN PERUANA: FPF EMITE COMUNICADO

Jorge Fossati llegó a un acuerdo con la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para su desvinculación como entrenador de la selección peruana. Esta decisión se tomó tras una serie de resultados adversos que cosechó el combinado nacional tanto en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 como en la edición pasada de la Copa América.

«Nuestra institución expresa su agradecimiento al profesor Fossati y a su comando técnico por el compromiso mostrado durante el tiempo que estuvo a cargo de nuestra Selección, deseándole los mayores éxitos en sus proyectos futuros«, indica parte del comunicado.