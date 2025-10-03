Kevin Serna es convocado a la selección de Colombia de cara al mundial 2026

Ejemplo de sacrificio. El futbolista Kevin Serna ha sido convocado a la selección de Colombia por primera vez en toda su carrera futbolística, pues tras sus grandes actuaciones en el fútbol brasileño con la camiseta de Fluminense, el atacante logró uno de sus objetivos, ser llamado por Néstor Lorenzo para los próximos encuentros amistosos.

Y es que Colombia se medirá con México y Canadá en la próxima fecha FIFA en este mes de octubre, pues el 11 y 14, respectivamente, la escuadra ‘cafetera’ disputará sus dos partidos amistosos. Lo resaltante en la convocatoria de Serna es su pasado en el fútbol peruano con diversas camisetas.

🎥 ¡𝐐𝐮𝐞́ 𝐬𝐞 𝐯𝐞𝐧𝐠𝐚 𝐞𝐥 𝐣𝐮𝐞𝐠𝐨! 🕹️ Ellos son los 𝐜𝐨𝐧𝐯𝐨𝐜𝐚𝐝𝐨𝐬 por 𝐍𝐞́𝐬𝐭𝐨𝐫 𝐋𝐨𝐫𝐞𝐧𝐳𝐨 para los 𝐚𝐦𝐢𝐬𝐭𝐨𝐬𝐨𝐬 🆚 🇲🇽 y 🇨🇦 para esta 𝐅𝐞𝐜𝐡𝐚 𝐅𝐈𝐅𝐀 de 𝐨𝐜𝐭𝐮𝐛𝐫𝐞 🔗 https://t.co/0T1MIsDfUG#LaSeleNosUne 🇨🇴 pic.twitter.com/XUqrNAlKnF — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 3, 2025

Pues Serna vistió la camiseta de Los Chankas, ADT y finalmente, Alianza Lima. Pues tras su exposición con la camiseta ‘blanquiazul’, el futbolista peruano-colombiano dio el salto a Brasil para jugar en Fluminense con quien jugó el Mundial de Clubes y también la Copa Sudamericana.

Si bien no se sabe si Serna irá al mundial de 2026 con Colombia, el futbolista ya se va ganando un espacio en el equipo de Néstor Lorenzo para los siguientes partidos. Colombia clasificó al mundial de manera directa quedando en el puesto 3 con 28 puntos.

