La crítica de Coki Gonzáles y Alan Diez tras el saludo de José Jerí a Universitario por el tricampeonato

Universitario de Deportes se consagró tricampeón del fútbol peruano luego de vencer a ADT en Tarma y ganar el Torneo Clausura. La fiesta y algarabía se vivió en la cancha, luego en los camerinos y finalmente en el hotel de concentración donde habían amigos y familiares de los futbolistas.

En medio de las celebraciones un saludo llegó desde Palacio de Gobierno, pues el presidente José Jerí realizó una videollamada al plantel en donde saludó al equipo por el tricampeonato. Fue el capitán Aldo Corzo quien recibió el saludo y mostró cómo eran las celebraciones en Tarma.

Ante ello, el panel de Latina Deportes criticó el accionar del presidente, pues indicaron que no era el momento adecuado para “salirse de la realidad del país”. “15 extorsiones mientras él saludaba, en un país en estado de emergencia, no lo puede hacer hermano”, indicó Coki Gonzáles. Asimismo, Alan Diez agregó: “Yo tengo una opinión al respecto, yo creo que todos somos hinchas de algun equipo pero no es el momento de estar celebrando. Para mí”, agregó.

Coki Gonzáles agregó que Jerí “se tome sus chelas, que celebre, es hincha como cualquiera pero el Perú vive otro momento, el Perú no necesita que el presidente celebre sino que trabaje para evitar la violencia”. Finalmente, Fernando Egúsquiza también opinó al respecto y señaló.

“El hincha de la U puede celebrar un tema deportivo, es el espacio de ellos pero la clase política no tiene nada que celebrar y si quieres celebrar, no te exhibas en redes”, indicó. Universitario regresa este lunes de Tarma luego de conseguir su estrella 29.

