La eufórica celebración del Rey Felipe VI por el pase de España a la final de la Copa del Mundo | VIDEO

La Casa del Rey de España ha publicado un video inédito en sus redes sociales, tras el gran triunfo de la selección española 2-0 sobre Francia, que le permitió acceder a la final de la Copa del Mundo.

En el clip se aprecia la eufórica celebración del Rey Felipe VI, quien vio el encuentro acompañado por la Reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Al final del cotejo, los abrazos, risas y aplausos no se hicieron esperar.

¡España está en la final! 🇪🇸 Habéis vuelto a demostrar por qué sois una de las grandes selecciones del mundo. Ahora, con todo un país a vuestro lado, llega el momento de luchar por el título. Gracias por hacernos disfrutar de este camino. ¡A por ello, @SEFutbol!#VamosEspaña |… pic.twitter.com/QeDgltZ9yz — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) July 14, 2026

MIRA EL 24/7 DE LATINA NOTICIAS AQUÍ