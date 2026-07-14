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La eufórica celebración del Rey Felipe VI por el pase de España a la final de la Copa del Mundo | VIDEO

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La eufórica celebración del Rey Felipe VI por el pase de España a la final de la Copa del Mundo | VIDEO
Felipe Morales
Felipe Morales
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La Casa del Rey de España ha publicado un video inédito en sus redes sociales, tras el gran triunfo de la selección española 2-0 sobre Francia, que le permitió acceder a la final de la Copa del Mundo.

En el clip se aprecia la eufórica celebración del Rey Felipe VI, quien vio el encuentro acompañado por la Reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Al final del cotejo, los abrazos, risas y aplausos no se hicieron esperar.

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