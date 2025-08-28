¿Lesionado? Kevin Quevedo en duda para partidos de la selección peruana

La selección peruana sigue entrenando en la Videna de cara a los dos últimos partidos de la ‘Bicolor’ en las Eliminatorias 2026, pues Óscar Ibáñez lanzó su última convocatoria, sin embargo, ha presentado las bajas de Edison Flores y Alex Valera por lesión.

Ahora, se sumaría la baja de un jugador más, pues el futbolista de Alianza Lima, Kevin Quevedo, no terminó la práctica del jueves y sería duda para la selección peruana de cara a los partidos frente a Uruguay y Paraguay.

El atacante ‘blanquiazul’ fue llevado a un centro médico donde fue sometido a una resonancia magnética para determinar si hay o no una lesión. En las próximas horas se conocerá si Quevedo continuará siendo parte de la convocatoria o quedará desafectado del equipo peruano.

Perú juega en Montevideo el próximo jueves 4 de septiembre frente a Uruguay, mientras que el martes 9, recibe a Paraguay en el estadio Nacional por la última fecha de las Eliminatorias 2026.

