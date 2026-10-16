Liga Peruana de Vóley 2026-2027: Partidos, horarios y novedades de la primera fecha

Este sábado 17 de octubre inicia la Liga Peruana de Vóley Betsson 2026-2027. Un total de doce equipos competirán por el título de la temporada en una edición que contará con cobertura televisiva completa a través de Latina Televisión y la implementación de nuevas tecnologías.

Implementación del Video Challenge en toda la temporada

Una de las principales novedades de este torneo será el uso continuo del Video Challenge desde la primera jornada. A diferencia de temporadas anteriores, el sistema estará disponible a lo largo de toda la competición para apoyar las decisiones arbitrales y garantizar la transparencia del juego.

María Isabel Salas, CEO de Phoenix Sports, resaltó el impacto de esta tecnología: “Con la inclusión del challenge desde un inicio va a ser un vóleibol más vistoso. En este momento el sistema está compuesto por catorce cámaras y la Federación ya solicitó una ampliación de tres cámaras más para completar diecisiete. La función del challenge es brindar justicia para el juego, las jugadoras y los equipos, además de brindar apoyo al arbitraje para disipar dudas”.

Programación y horarios de la Fecha 1

Todos los partidos de la jornada inaugural se disputarán en el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en el distrito de Villa El Salvador.

Sábado 17 de octubre

2:45 p.m. | Atlético Atenea vs. Olva Latino

5:00 p.m. | Universitario vs. Deportivo Soan

7:00 p.m. | Universidad San Martín vs. Circolo Sportivo Italiano

Domingo 18 de octubre

2:15 p.m. | Perú Sub-19 vs. Deportivo Wanka

4:30 p.m. | Regatas Lima vs. Deportivo Géminis

6:30 p.m. | Rebaza Acosta vs. Alianza Lima