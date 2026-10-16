Partidos y tabla de posiciones del Torneo Clausura EN VIVO: así van los equipos en la fecha 12

Mira la tabla de posiciones de la Liga 1 2026 | En el inicio de la fecha 12 del Torneo Clausura, muchos clubes siguen en la lucha por sumar la mayor cantidad de puntos que les permitan obtener el título nacional a fin de año, acceder a algún campeonato internacional o salvarse de la baja.

En esta nota de Latina Noticias, conoce los resultados, así como la tabla de posiciones del Torneo Clausura.

RESULTADOS DE LA FECHA 12 DEL TORNEO CLAUSURA

Como parte de la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, Alianza Lima recibe en Matute a Atlético Grau, Universitario visita en Trujillo a Alianza Atlético, mientras que Sporting Cristal recibe en el Alberto Gallardo a Comerciantes Unidos.

Viernes 16 de octubre

FINAL | Sport Huancayo 2-1 Cusco FC

FINAL | Chankas 2-1 ADT

Sábado 17 de octubre

3:00 p.m. | Juan Pablo II vs. Sport Boys

6:00 p.m. | Melgar vs. Deportivo Garcilaso

8:30 p.m. | Alianza Lima vs. Atlético Grau

Domingo 18 de octubre

11:00 a.m. | Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos

1:15 p.m. | FC Cajamarca vs. CD Moquegua

3:30 p.m. | Alianza Atlético vs. Universitario

6:30 p.m. | Cienciano vs. UTC

TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO CLAUSURA

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