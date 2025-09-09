“Lima Sur Corre 7k”, la carrera que busca promover el deporte y la inclusión en Lima Sur

Las calles del sur de la capital volverán a vibrar con la sexta edición de la carrera pedestre “Lima Sur Corre 7K”, que se llevará a cabo el domingo 28 de septiembre desde las 7:00 a.m., teniendo como punto de partida la puerta principal del Mall del Sur, en San Juan de Miraflores.

El objetivo central de esta edición es descentralizar la práctica deportiva, promoviendo el acceso a espacios seguros y organizados para correr en Lima Sur. Se busca acercar la experiencia del running a miles de ciudadanos de la zona, reforzando la idea de que el deporte es un derecho y una herramienta para mejorar la calidad de vida.

La carrera también tendrá un componente social trascendental: apoyar la gestión de reinscripción de una Asociación Paradeportiva, cuyos integrantes se preparan para integrar la Selección Nacional rumbo a los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027. Este compromiso se hará visible durante la presentación del kit oficial y en la ceremonia de premiación.

La ruta se iniciará en la intersección de la Av. Pedro Miotta con Av. Los Lirios, avanzará hacia la Av. Los Héroes hasta la sede de Luz del Sur y retornará al centro comercial para culminar frente a su entrada principal. Un recorrido urbano de 7 kilómetros que combina exigencia, dinamismo y el espíritu de comunidad runner en Lima Sur.

Las inscripciones ya están abiertas a través de eventrid.pe, con una atractiva preventa disponible hasta agotar cupos. Los corredores recibirán polos oficiales y medallas conmemorativas. Los interesados pueden encontrar más información en el Facebook de Lima Sur Corre 7k.

VIDEO RECOMENDADO