Listas confirmadas: Estados Unidos y Marruecos revelan sus 26 convocados para el Mundial 2026

Las selecciones de Estados Unidos y Marruecos hicieron oficiales sus nóminas definitivas de 26 futbolistas para afrontar la Copa del Mundo de la FIFA 2026. Ambas escuadras buscarán consolidarse como las grandes atracciones del certamen norteamericano, combinando talento consolidado en Europa y figuras emergentes.

Marruecos: Apuesta por la diáspora europea y la base de 2022

El combinado marroquí, bajo la dirección técnica de Mohamed Ouahbi (quien asumió el cargo en marzo), estructuró su nómina aprovechando los vínculos familiares de futbolistas nacidos en el extranjero. La gran mayoría de los citados provienen de ligas europeas, destacando que el propio estratega nació en Bélgica.

La convocatoria incluye a nueve integrantes de la histórica plantilla que alcanzó las semifinales en Qatar 2022. Estrellas como Achraf Hakimi (PSG) y Brahim Díaz (Real Madrid) encabezan un grupo con fuerte arraigo en España. Asimismo, la FIFA validó recientemente el cambio de federación de tres figuras clave: Issa Diop (Fulham), Anass Salah-Eddine (PSV) y el juvenil de 18 años Ayyoub Bouaddi (Lille).

Plantel oficial de Marruecos

Arqueros: Yassine Bounou (Al-Hilal), Munir El Kajoui (RS Berkane), Ahmed Reda Tagnaouti (AS FAR).

Defensores: Noussair Mazraoui (Manchester United), Anass Salah-Eddine (PSV Eindhoven), Youssef Belammari (Al Ahly), Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain), Zakaria El Ouahdi (Genk), Nayef Aguerd (Marseille), Chadi Riad (Crystal Palace), Redouane Halhal (Mechelen), Issa Diop (Fulham).

Mediocampistas: Samir El Mourabet (Strasbourg), Ayyoub Bouaddi (Lille), Neil El Aynaoui (Roma), Sofyan Amrabat (Real Betis), Azzedine Ounahi (Girona), Bilal El Khannouss (Stuttgart), Ismael Saibari (PSV Eindhoven).

Delanteros: Abdessamad Ezzalzouli (Real Betis), Chemsdine Talbi (Sunderland), Soufiane Rahimi (Al Ain), Ayoub El Kaabi (Olympiakos), Brahim Diaz (Real Madrid), Gessime Yassine (Strasbourg), Ayoube Amaimouni-Echghouyabe (Eintracht Frankfurt).

Estados Unidos: La era Pochettino arranca en casa

El estratega argentino Mauricio Pochettino definió a los 26 representantes del conjunto norteamericano para este campeonato coorganizado junto a México y Canadá. Estados Unidos asume la máxima oportunidad histórica de trascender arropado por su público, un escenario que no vivían desde la edición de 1994, donde Brasil los eliminó en la ronda de los dieciséis mejores.

Con una plantilla renovada y referentes afianzados en la élite internacional, el cuadro de las barras y las estrellas aspira a superar los registros del pasado. El torneo iniciará formalmente el 11 de junio con el choque entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca, mientras que el estreno estadounidense se producirá al día siguiente.

Plantel oficial de Estados Unidos

Porteros: Chris Brady (Chicago Fire FC), Matt Freese (New York City), Matt Turner (New England Revolution).

Defensas: Max Arfsten (Columbus Crew), Sergiño Dest (PSV), Alex Freeman (Villarreal), Mark McKenzie (Toulouse), Tim Ream (Charlotte FC), Chris Richards (Crystal Palace), Antonee Robinson (Fulham), Miles Robinson (FC Cincinnati), Joe Scally (Borussia Mönchengladbach), Auston Trusty (Celtic).

Mediocampistas: Tyler Adams (AFC Bournemouth), Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps), Weston McKennie (Juventus), Cristian Roldan (Seattle Sounders), Brenden Aaronson (Leeds United), Christian Pulisic (AC Milan), Gio Reyna (Borussia Mönchengladbach), Malik Tillman (Bayer Leverkusen), Tim Weah (Marseille), Alejandro Zendejas (Club América).

Delanteros: Folarin Balogun (AS Monaco), Ricardo Pepi (PSV), Haji Wright (Coventry City).

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