Yo Soy GRANDES BATALLAS: Marciano Cantero se convirtió en finalista tras intensa batalla
La última batalla de la noche definió a uno de los cinco consagrados finalistas. En un duelo decisivo, Marciano Cantero logró imponerse ante el retador Luis Miguel y aseguró su pase a la gran final.
El jurado destacó que la presentación estuvo marcada por los nervios. “Ha sido una batalla un poco accidentada”, comentaron, aunque también reconocieron el esfuerzo de ambos participantes por asumir el reto de tocar en vivo.
Sobre el imitador de Luis Miguel, resaltaron el parecido corporal y gestual del personaje. “La mirada, el cuello, los golpes en el cuerpo, me pareció alucinante tu chamba actoral”, señalaron. Sin embargo, indicaron que algunos agudos estuvieron tensos y el timbre no siempre se mantuvo estable.
En el caso de Marciano Cantero, valoraron la apuesta musical pese a algunas dificultades de ensamblaje con la banda. “Terminó chévere”, mencionaron sobre el cierre de la presentación.
Finalmente, el jurado decidió que Marciano Cantero continúe en competencia y se convierta en uno de los cinco consagrados finalistas de la temporada.
