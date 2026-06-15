Los memes que dejó el empate entre España y Cabo Verde por la Copa del Mundo
Este lunes, se produjo una de las mayores sorpresas de la Copa del Mundo que se viene desarrollando en Norte América. La archifavorita España no pudo con la debutante Cabo Verde y terminaron igualando sin goles en partido disputado en el Estadio Atlanta. Esto no pasó desapercibido para los hinchas del mundo, que reaccionaron con diversos y divertidos memes.
Spain against Cabo Verde pic.twitter.com/0tWSyMGH64
— Troll Football (@TrollFootball) June 15, 2026
Mi mamá: “qué acaba de sonar???”
Yo yendo a defender el área de Cabo Verde: pic.twitter.com/GDS3NbzRQR
— Paralytics Colombia (@ParalyticsCOL) June 15, 2026
Yo festejando el empate de Cabo Verde después de poner que España ganaba 6-0 en el Prode pic.twitter.com/RV0Qwg2Ow4
— Mariano Sinito (@SinitoMariano) June 15, 2026
Cabo Verde é showman pic.twitter.com/09gEPteSoO
— FLA DA DEPRESSÃO | Ruan (@_FlaDaDepressao) June 15, 2026
El portero de Cabo Verde viendo como España lleva 3345 pases en 15 minutos al borde del área pic.twitter.com/mPpuHsQAJJ
— Coqueliner (@Hoodison_) June 15, 2026
Todos: hoy vamos a ver una goleada de España, mínimo 3 goles.
El putísimo portero de Cabo Verde: pic.twitter.com/v08veu6VrI
— ceciarmy (@ceciarmy) June 15, 2026
El primer tiempo del arquero de Cabo Verde. pic.twitter.com/qWc8Zj8Sjm
— Un Metro Adelantado (@metroadelantado) June 15, 2026