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Deportes

Los memes que dejó el empate entre España y Cabo Verde por la Copa del Mundo

Deportes
Los memes que dejó el empate entre España y Cabo Verde por la Copa del Mundo
Felipe Morales
Felipe Morales
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Este lunes, se produjo una de las mayores sorpresas de la Copa del Mundo que se viene desarrollando en Norte América. La archifavorita España no pudo con la debutante Cabo Verde y terminaron igualando sin goles en partido disputado en el Estadio Atlanta. Esto no pasó desapercibido para los hinchas del mundo, que reaccionaron con diversos y divertidos memes.

 

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