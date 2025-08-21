Los memes que dejó el empate sin goles de Universitario en Brasil contra Palmeiras
Universitario de Deportes igualó sin goles en su visita a Palmeiras en partido de vuelta válido por los octavos de final de la Copa Libertadores. De esta manera, los cremas quedaron eliminados del torneo al caer por un global de 0-4. Esto no pasó desapercibido para los hinchas que reaccionaron en redes sociales con diversos memes.
