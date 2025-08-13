Temas
Deportes

Los memes que dejó el triunfo de Alianza Lima sobre U. Católica por la Copa Sudamericana

Felipe Morales
Alianza Lima venció 2-0 de local a Universidad Católica de Ecuador en partido de ida válido por los octavos de final de la Copa Sudamericana. El encuentro se disputó en el Estadio Alejandro Villanueva (Matute), en Lima, Perú. Esto no pasó desapercibido para los hinchas que subieron a las redes sociales algunos memes.

Los dirigidos por ‘Pipo’ Gorosito se impusieron a los brasileños con doblete marcado por Alan Cantero a los 76 y 87 minutos. Ahora, la llave se definirá la próxima semana cuando Universidad Católica reciba a Alianza Lima en Quito.

