Los memes que dejó el triunfo de Alianza Lima sobre U. Católica por la Copa Sudamericana

Alianza Lima venció 2-0 de local a Universidad Católica de Ecuador en partido de ida válido por los octavos de final de la Copa Sudamericana. El encuentro se disputó en el Estadio Alejandro Villanueva (Matute), en Lima, Perú. Esto no pasó desapercibido para los hinchas que subieron a las redes sociales algunos memes.

Los dirigidos por ‘Pipo’ Gorosito se impusieron a los brasileños con doblete marcado por Alan Cantero a los 76 y 87 minutos. Ahora, la llave se definirá la próxima semana cuando Universidad Católica reciba a Alianza Lima en Quito.

A Alianza Lima le costaban los torneos internacionales. En los últimos 15 años solo pudo ganar 6 veces por torneos CONMEBOL. En lo que va del 2025 ya alcanzó esa cifra de partidos ganados. ¿Alguien sabe el motivo? 😅🤷🏻‍♂️pic.twitter.com/xgta6tv5ti — Pablo Giralt (@giraltpablo) August 14, 2025

Esto es Alianza Lima, a seguir haciendo historia 💙 pic.twitter.com/QbtFwZzS4X — ʀɪᴠᴇʟɪ 𒅒 (@1RiverSant) August 14, 2025

🚨 #AlianzaLima y su cita con la historia 13/08/25 Hoy será el partido mas importante de su historia en #CopaSudamericana, puesto nunca llego a cuartos o semifinales en esta competición. Nota: Alianza Lima llego en semifinales de #CopaLibertadores en los años 1976 y 1978. 💙🤍 pic.twitter.com/WWJo6DgYsi — Grone Zone (@groneZone) August 13, 2025

