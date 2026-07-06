Los memes que dejó la derrota de Portugal ante España y el adiós de Cristiano Ronaldo
España derrotó por la mínima diferencia a Portugal y pasó a los cuartos de final de la Copa del Mundo. El único gol el partido lo marcó Mikel Merino a poco del final de los 90 minutos. Con este resultado, Cristiano Ronaldo le dijo adiós al máximo torneo a nivel de selecciones. Todo esto no pasó desapercibido para los hinchas del fútbol, que reaccionaron con diversos memes.
Todos los fans de Cristiano Ronaldo ya no tenemos que apoyar a Portugal nunca más. pic.twitter.com/6oge56S2HY
— MT2 (@madrid_total2) July 6, 2026
Nadie, absolutamente nadie
El España-Portugal: pic.twitter.com/MF3odTxHMj
— Jeff (@JeffFcb14) July 6, 2026
The cameraman who kept filming Ronaldo waiting to see if he’d cry pic.twitter.com/LZMYYRuFQd
— Mahir 🇹🇷🇬🇧 (@ScrewderiaF1) July 6, 2026
Los partidos del mundial cuando juegan dos selecciones de Europa
— EDITS BOKE (@EditsBoke) July 6, 2026
CONTRAGOLPE DE PORTUGAL, AHÍ VA CRISTIANO RONALDO. pic.twitter.com/TLFo7hmrCZ
— adri (@adrifdzzzzzz) July 6, 2026