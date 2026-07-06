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Los memes que dejó la derrota de Portugal ante España y el adiós de Cristiano Ronaldo

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Los memes que dejó la derrota de Portugal ante España y el adiós de Cristiano Ronaldo
Felipe Morales
Felipe Morales
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España derrotó por la mínima diferencia a Portugal y pasó a los cuartos de final de la Copa del Mundo. El único gol el partido lo marcó Mikel Merino a poco del final de los 90 minutos. Con este resultado, Cristiano Ronaldo le dijo adiós al máximo torneo a nivel de selecciones. Todo esto no pasó desapercibido para los hinchas del fútbol, que reaccionaron con diversos memes.

 

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