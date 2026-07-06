Julio Velarde aceptó quedarse en el BCRP por cinco años más: “Con mucho gusto”

Durante una conferencia de prensa conjunta de la presidenta electa del Perú y lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y el presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, el doctor en economía confirmó su permanencia por 5 años más en el puesto.

“Me siento honrado por el pedido que me ha hecho y, en otras circunstancias yo no hubiera aceptado, lo acepto con el mayor gusto y pienso dedicarme a mi rol con calidad“, respondió Velarde al pedido de Fujimori.

La confirmación de Velarde en el máximo puesto del BCRP se da en el contexto de la culminación de las Elecciones Generales 2026, comicios que terminó en una disputa por el sillón de Pizarro entre la conservadora de derecha, Keiko Fujimori, y el candidato de izquierda, Roberto Sánchez.

Durante el desarrollo de la reunión televisada, Velarde declaró que en otras situaciones habría preferido “no acceder” al pedido de continuidad.

“Me siento honrado por el pedido que me ha hecho y, en otras circunstancias yo no hubiera aceptado, lo acepto con el mayor gusto y pienso dedicarme a mi rol con calidad”, dijo el doctor en economía.

Durante su campaña de Roberto Sánchez antes de clasificar en segundo lugar en los resultados de los primeros comicios, su partido, Juntos por el Perú, tenía previsto no renovar o pedir a Julio Velarde quedarse en su puesto.

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