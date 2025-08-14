Los memes que dejó la goleada de Palmeiras sobre la U por la Copa Libertadores

Universitario de Deportes cayó goleado 0-4 ante Palmeiras en partido de ida válido por los octavos de final de la Copa Libertadores. El encuentro se disputó en el Estadio Monumental de Ate. Esto no pasó desapercibido para los hinchas que subieron a las redes sociales algunos memes.

Los dirigidos por Jorge Fossati cayeron sin atenuantes con goles de Gustavo Gómez a los 7 minutos, José Manuel López a los 12 y 75, y Vitor Roque a los 30. Los cremas terminaron con diez jugadores por expulsión de William Riveros a lo 53 minutos.

El choque de vuelta entre Universitario y Palmeiras se desarrollará el jueves 21 de agosto en el Estadio Allianz Parque, en Sao Paulo, Brasil.

Que entre Diego Haro urgente! pic.twitter.com/fVVlMBaUXP — MAQUIAVELO, EL TETRACAMPEÓN 🏆🏆🏆🏆1901 (@Maquiavelo1901) August 15, 2025

Sebastián Britos y Williams Riveros

pic.twitter.com/AvHklgXabf — Perro Millos (@Millos_Irmao) August 15, 2025

Riveros y Di Beneddeto vs Palmeiras pic.twitter.com/mJeKEalEZJ — Pizarrista (@Pizarrista14) August 15, 2025

El hincha de Universitario viendo a su equipo: pic.twitter.com/MCxLsfzDYb — Out of Context Libertadores (@OC_Libertadores) August 15, 2025

