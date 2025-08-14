Temas
Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
Deportes

Los memes que dejó la goleada de Palmeiras sobre la U por la Copa Libertadores

Felipe Morales
Universitario de Deportes cayó goleado 0-4 ante Palmeiras en partido de ida válido por los octavos de final de la Copa Libertadores. El encuentro se disputó en el Estadio Monumental de Ate. Esto no pasó desapercibido para los hinchas que subieron a las redes sociales algunos memes.

Los dirigidos por Jorge Fossati cayeron sin atenuantes con goles de Gustavo Gómez a los 7 minutos, José Manuel López a los 12 y 75, y Vitor Roque a los 30. Los cremas terminaron con diez jugadores por expulsión de William Riveros a lo 53 minutos.

El choque de vuelta entre Universitario y Palmeiras se desarrollará el jueves 21 de agosto en el Estadio Allianz Parque, en Sao Paulo, Brasil.

