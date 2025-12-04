Manchester City envía emotivo mensaje a ‘Pol Deportes’ previo al partido con Real Madrid

El joven de Andahuaylas, Cliver Huamán, viene cumpliendo sus sueños luego de hacerse viral tras narrar la final de la Copa Libertadores desde el cerro de Puruchuco detrás del estadio Monumental. Si bien ya narró parte de un partido de Liga 1, ahora el siguiente encuentro será por Champions League.

Y es que el programa ‘Arriba Mi Gente’ de Latina Televisión llevará a ‘Pol Deportes’ a España para narrar el partido entre Real Madrid y Manchester City por la Champions League y ante ello, el cuadro inglés respondió al narrador peruano.

“Felicitaciones Pol Deportes, nos encantaría escucharte relatar un gol de Haaland en Madrid”, escribieron de la cuenta en español del Manchester City. Sin duda alguna, ‘Pol Deportes’ se ha convertido en ejemplo de perseverancia y lucha por alcanzar tus sueños.

