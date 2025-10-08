Murió Miguel Ángel Russo a los 69 años en Argentina

El fútbol de luto. Este miércoles 8 de octubre, el técnico argentino Miguel Ángel Russo falleció a los 69 años, el DT murió en su casa luego de haber estado internado en su casa durante los últimos. El actual técnico de Argentina venía luchando contra el cáncer y finalmente falleció esta tarde.

Así lo confirmaron distintos medios deportivos de Argentina y sobre todo, Boca Juniors en sus cuentas oficiales, pues ‘Russo’ terminó su carrera en el cuadro ‘xeneize’, sin embargo, sus malestares de salud lo impidieron dirigir en los últimos partidos.

El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo. Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este… pic.twitter.com/czsB6lmNnq — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 8, 2025

“El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo. Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este momento de dolor. ¡Hasta siempre, querido Miguel!”, escribieron.

Russo tuvo más de 30 años de trayectoria en donde tuvo su paso por el fútbol peruano, pues en el 2019 llegó a Perú para dirigir Alianza Lima y duró algunos meses al mando del equipo ‘íntimo’, pues afrontó la Copa Libertadores de esa temporada.

