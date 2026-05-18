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Neymar fue convocado y disputará con Brasil el Mundial 2026: conoce los convocados por Carlo Ancelotti

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Neymar fue convocado y disputará con Brasil el Mundial 2026: conoce los convocados por Carlo Ancelotti
Felipe Morales
Felipe Morales
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Lo que muchos hinchas esperaban alrededor del mundo, finalmente pudo concretarse. El entrenador de la selección brasileña, el italiano Carlo Ancelotti, decidió convocar a Neymar para disputar el Mundial 2026. Con 34 años, esta podría ser la última copa del mundo que dispute el 10 de ‘la canarinha’.

A través de una conferencia de prensa, el entrenador dio a conocer a sus elegidos para afrontar el Grupo C, en el que Brasil rivalizará contra las selecciones de Marruecos, Haití y Escocia.

Además de los convocados, quedó establecido qué estrellas de Brasil se pierden el Mundial 2026. Entre estos últimos, destacan Joao Pedro del Chelsea, Richarlison del Tottenham y Antony del Betis. Asimismo, no fueron convocados por estar lesionados Estêvão del Chelsea, así como Rodrygo y Éder Militão del Real Madrid.

LA LISTA DE BRASIL PARA EL MUNDIAL 2026

  • Arqueros

Alisson Becker | Liverpool
Ederson | Fenerbahce
Weverton | Gremio

  • Defensores

Marquinhos | PSG
Wesley | Roma
Gabriel Magalhayes | Arsenal
Danilo | Flamengo
Alex Sandro | Flamengo
Bremer | Juventus
Douglas Santos | Zenit
Roger Ibáñez da Silva | Al Ahli
Leo Pereira | Flamengo

  • Mediocampistas

Casemiro | Manchester United
Lucas Paquetá | Flamengo
Bruno Guimarães | Newcastle
Danilo | Botafogo
Fabinho | Al-Ittihad

  • Delanteros

Neymar Jr. | Santos
Raphinha | Barcelona
Vinicius Jr. | Real Madrid
Endrick | Lyon
Gabriel Martinelli | Arsenal
Igor Thiago | Brentford
Luiz Henrique | Zenit
Matheus Cunha | Manchester United
Rayan | Bournemouth

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