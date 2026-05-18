Neymar fue convocado y disputará con Brasil el Mundial 2026: conoce los convocados por Carlo Ancelotti

Lo que muchos hinchas esperaban alrededor del mundo, finalmente pudo concretarse. El entrenador de la selección brasileña, el italiano Carlo Ancelotti, decidió convocar a Neymar para disputar el Mundial 2026. Con 34 años, esta podría ser la última copa del mundo que dispute el 10 de ‘la canarinha’.

A través de una conferencia de prensa, el entrenador dio a conocer a sus elegidos para afrontar el Grupo C, en el que Brasil rivalizará contra las selecciones de Marruecos, Haití y Escocia.

Además de los convocados, quedó establecido qué estrellas de Brasil se pierden el Mundial 2026. Entre estos últimos, destacan Joao Pedro del Chelsea, Richarlison del Tottenham y Antony del Betis. Asimismo, no fueron convocados por estar lesionados Estêvão del Chelsea, así como Rodrygo y Éder Militão del Real Madrid.

LA LISTA DE BRASIL PARA EL MUNDIAL 2026

Arqueros

Alisson Becker | Liverpool

Ederson | Fenerbahce

Weverton | Gremio

Defensores

Marquinhos | PSG

Wesley | Roma

Gabriel Magalhayes | Arsenal

Danilo | Flamengo

Alex Sandro | Flamengo

Bremer | Juventus

Douglas Santos | Zenit

Roger Ibáñez da Silva | Al Ahli

Leo Pereira | Flamengo

Mediocampistas

Casemiro | Manchester United

Lucas Paquetá | Flamengo

Bruno Guimarães | Newcastle

Danilo | Botafogo

Fabinho | Al-Ittihad

Delanteros

Neymar Jr. | Santos

Raphinha | Barcelona

Vinicius Jr. | Real Madrid

Endrick | Lyon

Gabriel Martinelli | Arsenal

Igor Thiago | Brentford

Luiz Henrique | Zenit

Matheus Cunha | Manchester United

Rayan | Bournemouth

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