JNE anuncia fecha del debate presidencial en segunda vuelta para el domingo 31 de mayo

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE), informó a la ciudadanía que el domingo 31 de mayo será el debate presidencial a puertas de los comisios de la segunda vuelta. En ese sentido, también se determinó que el 24 del mismo mes se realizará un debate técnico entre los partidos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú.

Roberto Burneo, el presidente de la JNE, indicó que el debate presidencial del 31 de mayo se realizará en el Centro de Convenciones de Lima.

“Esto obedece a un consenso entre las organizaciones políticas y del JNE. El día de hoy ya se han reunido en una jornada de negociación y conversación (…). Las dos organizaciones han mostrado un interés y mucho desprendimiento para dialogar y compartir parecer y arribar en acuerdos concretos”, resaltó Burneo.

Por otro lado, se detalló que el debate técnico entre ambos partidos oponentes se realizará en la sede en Nazca de la JNE.

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