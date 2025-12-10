Neymar se reencuentra con ‘Matheus’, el niño que luchaba con la leucemia desde 2012

No vale llorar. En el 2012, un video viral en redes sociales mostró al futbolista brasileño, Neymar, en su lado más tierno y humano. Pues el niño Matheus – con solo 6 años e internado en un hospital porque luchaba con leucemia- cumplió su sueño de conocer a uno de sus ídolos.

Ahora, 13 años después, Matheus, ya con mayoría de edad, se reencontró con Neymar luego de que el brasileño haya sido clave para salvar a Santos del descenso del Brasileirao. “Quería agradecerte por todo, vos y Santos son muy importantes para mí. Me dieron motivación, me hicieron persistir a lo largo de todo mi tratamiento”, confesó Matheus.

Lembra do menino da dancinha do @NeymarJr? 🥹 O tempo passou, Matheus enfrentou e venceu a leucemia, continuou sendo um santista apaixonado e voltou ao CT Rei Pelé para reencontrar o ídolo… e refazer a dancinha! 😂 pic.twitter.com/7tRBeCzzbR — Santos FC (@SantosFC) December 9, 2025

Cabe mencionar que cuando Neymar iniciaba su carrera y vestía la camiseta de Santos, visitó el hospital donde permanecía Matheus, fue ahí donde el niño -con toda inocencia- bailó junto al ‘Ney’ y pidió que en una de sus celebraciones haga el mismo baile, promesa que fue cumplida por el futbolista.

