¡Orgullo peruano! Ignacio Buse logra pase al US Open 2025

Ignacio Buse (PER) 6-3, 6-4 Kimmer Coppejans (BEL)

El peruanoconsiguió su clasificación al cuadro principal del US Open 2025, tras derrotar al belgaen la última ronda del partido disputado en Nueva York. El joven tenista de 21 años se impuso con autoridad en dos sets corridos: 6-3 y 6-4, mostrando solidez con su servicio y mucha calma en los momentos decisivos. Con este resultado, Buse asegura su primera participación en un, un paso clave en su carrera profesional. Además, se suma a la lista de peruanos que han logrado competir en el US Open, uno de los torneos más importantes del tenis mundial. El triunfo no solo confirma el buen momento del peruano, sino que también lo proyecta como una de las grandes promesas del tenis sudamericano. Marcador final:

