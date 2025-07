Óscar Ibáñez responde a Álvaro Barco por programación del clásico entre Universitario y Alianza Lima

El actual entrenador de la selección peruana, Óscar Ibáñez, salió al frente y respondió a Álvaro Barco luego de que criticara la programación del clásico del Torneo Clausura entre Universitario y Alianza Lima. Pues según la programación de la Liga 1, el encuentro se dará el domingo 24 de agosto en el estadio Monumental y todo por pedido de DT de la ‘Bicolor’.

Estas declaraciones de Barco no cayeron bien en Ibáñez quien dijo: “No entiendo por qué me puso en un lugar que no me corresponde. Es una incoherencia total que diga esto porque la programación está a cargo de la Liga, yo solo me encargo de la selección”, comentó Ibáñez a El Comercio.

Cabe mencionar que el clásico entre Universitario y Alianza Lima se ha programado para el domingo 24 de agosto ya que los entrenamientos de la selección peruana inician el lunes 25, por ello, Ibáñez menciona que las prácticas de la ‘Bicolor’ arrancan una semana antes (con los futbolistas del torneo local) hasta que lleguen los jugadores del exterior.

“Esto ocurre desde hace más de diez años aproximadamente. Jorge Fossati estuvo hace muy poco acá y sabe que es así (…) Me gustaría entender qué hay detrás de esto, el por qué ponerme a mí y la selección en esta situación. Es un tema de tres, de la ‘U’, la Liga y Alianza, que debieron resolver entre ellos”, declaró Ibáñez.

