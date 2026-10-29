Pablo Guede y Hernán Barcos casi se van a los golpes al final del Cristal 3-2 Alianza | VIDEO

Un conato de bronca se produjo al final del encuentro por el Torneo Clausura que terminó con triunfo de Sporting Cristal 3-2 sobre Alianza Lima. Diversos testigos grabaron con sus celulares cómo, camino a los vestuarios del Estadio Alberto Gallardo, el entrenador de Alianza Lima, Pablo Guede, y el delantero de Sporting Cristal, Hernán Barcos, por poco terminan en una pelea a golpes.

En los videos, difundidos en redes sociales como X, se aprecia a ambos acercarse y decirse cosas, pero en determinado momento, el entrenador argentino encara al jugador y termina “pechándolo” antes de ser separados por otros futbolistas y personal técnico de ambos equipos.

Cabe apuntar que este jueves 29 de octubre, en un partidazo, Sporting Cristal se impuso 3-2 a Alianza Lima y es el nuevo líder del Torneo Clausura, a la espera de lo que pueda pasar con Universitario que tiene un partido menos. Los goles celestes los marcaron Luis Iberico a los 5′, Hernán Barcos a los 46′ y Santiago González a los 92′. Para los blanquimorados, descontaron Jairo Vélez a los 24′ y Eryc Castillo a los 42′.

MIRA EL 24/7 DE LATINA NOTICIAS AQUÍ