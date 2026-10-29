Muere Patrick Stewart a los 86 años: Adiós al legendario Capitán Picard y Profesor X

Patrick Stewart, uno de los rostros más emblemáticos del cine, la televisión y el teatro británico, falleció el miércoles 28 de octubre a los 86 años en su residencia de Los Ángeles, Estados Unidos. La noticia fue confirmada por su vocera, Kelly Bush Novak, y a través de un comunicado oficial publicado por la familia del artista en sus canales digitales.

Según precisó el entorno del intérprete, el deceso ocurrió mientras se encontraba rodeado de sus seres queridos y bajo el cuidado de su esposa, la cantautora Sunny Ozell. Stewart enfrentó en sus últimos meses un diagnóstico complejo de alzhéimer y demencia con cuerpos de Lewy.

“Siempre atesoraremos la apacible tranquilidad de su rostro, un recuerdo perdurable de su gracia”, manifestaron sus allegados en el mensaje de despedida.

De la Royal Shakespeare Company a la fama internacional

Nacido el 13 de julio de 1940 en Mirfield, Yorkshire, Stewart inició su formación artística en el teatro juvenil antes de ingresar en 1966 a la prestigiosa Royal Shakespeare Company. Durante más de 15 años encabezó producciones icónicas como ‘Sueño de una noche de verano’ y ‘El mercader de Venecia’, consolidándose como una figura respetada por la crítica dramática.

Su salto masivo a la cultura pop mundial aconteció en 1987 cuando fue elegido para encarnar al capitán Jean-Luc Picard en la serie de ciencia ficción ‘Star Trek: The Next Generation’. Pese a sus dudas iniciales sobre cómo encajaría un actor shakespeariano calvo y maduro en el rol principal de la nave Enterprise, su personificación intelectual y reflexiva cautivó a la audiencia durante siete temporadas, cuatro largometrajes y la secuela ‘Star Trek: Picard’ (2020-2023).

Su impacto en el cine de superhéroes y Marvel

En el año 2000, el artista sumó otro hito a su carrera al interpretar al Profesor Charles Xavier, líder telépata de los mutantes en la franquicia cinematográfica ‘X-Men’. Su trabajo a lo largo de casi dos décadas abarcó desde la cinta original hasta la aclamada ‘Logan’ (2017) y un cameo en ‘Doctor Strange en el multiverso de la locura’ (2022).

Su participación póstuma quedará registrada en el largometraje ‘Avengers: Doomsday’ de Marvel Studios, donde retomó su papel junto a grandes figuras de la industria.

Trayectoria, premios y vida personal

A lo largo de seis décadas de actividad profesional, Patrick Stewart cosechó numerosos reconocimientos, entre los que destacan:

Tres premios Laurence Olivier por su trabajo teatral en el Reino Unido.

Un premio Grammy (1996) como mejor narrador en álbum infantil por ‘Pedro y el lobo’.

Cuatro nominaciones al Emmy y tres al Globo de Oro.

Caballero de la Corona Británica (Sir): distinción otorgada por la reina Isabel II en 2010 por sus aportes a las artes escénicas.

Fuera de la pantalla, mantuvo una estrecha amistad con el actor Ian McKellen, compañero de reparto en ‘X-Men’ y encargado de oficiar su boda con Sunny Ozell en 2013. Previamente estuvo casado con Sheila Falconer —madre de sus dos hijos— y con la productora Wendy Neuss. Asimismo, prestó su voz durante dos décadas a la comedia animada ‘American Dad’ y fue un activo vocero contra la violencia doméstica, problemática que padeció de niño y que lo impulsó a buscar refugio en la actuación.

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