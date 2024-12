Pablo Sabbag y su emotivo mensaje tras confirmarse su salida de Alianza Lima

En un giro inesperado para los seguidores de Alianza Lima, Pablo Sabbag ha confirmado su salida del club a través de un emotivo mensaje en sus redes sociales. El delantero sirio-colombiano, que no entró en los planes del entrenador Néstor Gorosito para la próxima temporada, compartió sus sentimientos tras dos años de dedicación y amor por el equipo blanquiazul.

Sabbag inició su mensaje reconociendo la profunda conexión que se formó con el club desde su llegada al Perú. “Nunca imaginé que el cuadro ‘blanquiazul’ tomaría una importancia tan grande en mi corazón, no solo por lo futbolístico, sino también desde el lado humano”, escribió.

El atacante recordó los momentos significativos y expresó su agradecimiento. “Hoy me toca despedirme de Alianza Lima, y la verdad, no sé si las palabras puedan alcanzar para expresar lo que siento. Fueron dos años que marcaron mi vida de una forma que nunca imaginé. Este club no fue solo un equipo, fue mi hogar”, escribió, destacando la alegría y los recuerdos imborrables que vivió en el club.

Pablo Sabbag también hizo hincapié en su compromiso inquebrantable con la camiseta, mencionando que incluso jugó lesionado por la pasión que siente hacia la institución: “Cada vez que me puse esta camiseta, lo hice con el alma. Jugué con pasión, con orgullo y, muchas veces, incluso con dolor, porque el amor por estos colores siempre fue más grande que cualquier obstáculo”.

Sabbag también dedicó unas emotivas palabras a la hinchada, quienes siempre lo apoyaron durante su estancia en Alianza: “No tengo palabras suficientes para agradecerles. Ustedes fueron mi inspiración, mi fuerza en los momentos difíciles. Aunque hoy nuestros caminos se separen, quiero que sepan que me voy con el corazón lleno de gratitud y amor”.

Para cerrar su emotivo mensaje, el delantero dejó claro que aunque se aleja del club, seguirá siendo un hincha leal: “Alianza Lima será para siempre una parte de mí, y desde donde esté, seguiré alentando como el hincha más fiel”. Con estas palabras, Sabbag agradeció a Alianza Lima por los momentos vividos y prometió llevar su nombre en el alma por siempre.

Asimismo, el ‘Jeque’ complementó su adiós con un video que recopila sus mejores goles y momentos en el club, además de un poster de agradecimiento que refleja la profunda conexión que formó en sus años como blanquiazul. En una emoción palpable, concluyó con un “¡Te amo Alianza!”, acompañado de emoticones que representan su tristeza por partir.

