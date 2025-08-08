Palmeiras quedó eliminado de la Copa de Brasil e hinchas insultan a su DT

No la pasan bien. Palmeiras no está pasando por un buen momento deportivo, pues esta semana quedó eliminado de la Copa de Brasil en los octavos de final, el ‘Verdao’ cayó ante su máximo rival, Corinthians y ante la presencia de sus hinchas en el Allianz Parque.

El cuadro brasileño pasa por una sequía de títulos y ahora los hinchas insultaron a su técnico, Abel Ferreira, en pleno partido ante Corinthians. Si bien el DT respondió a los insultos con aplausos, él aclaró que no fue una provocación.

“En ningún momento quise ser irónico. Simplemente pedí apoyo. Sí, estamos pasando por un momento difícil. Perdimos un partido contra un rival que ha ganado poco o nada desde que llegué aquí”, dijo en conferencia de prensa.

Cabe mencionar que Palmeiras llegará a Perú la próxima semana para su partido con Universitario de Deportes por los octavos de final de la Copa Libertadores. Si bien los brasileños son favoritos en el torneo internacional, el ‘Verdao’ pasa un momento crítico y sus hinchas han empezado a criticar su trabajo.

