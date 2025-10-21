¿Partido de Cristal vs Universitario se supsende por estado de emergencia en Lima?

El partido de Sporting Cristal vs Universitario está programado para este jueves 23 de octubre a las 8 de la noche en el estadio Nacional, sin emabrgo, este martes se decretó estado de emergencia en todo Lima y Callao debido a la ola de inseguridad ciudadana, por lo que, ¿peligra el partido de la Liga 1?

Latina Noticias conversó con José Elice, ex ministro del Interior e indicó que este estado de emergencia decretado por el presidente José Jerí, es totalmente distinto a los anteriores, por lo que para el partido entre ‘cremas’ y ‘celestes’, se podrían presentar dos escenarios: jugarse de todas maneras como está programado o jugarse sin público.

“Este es un estado de emergencia distinto a todos los anteriores. Según la norma, sí, habría que pedir un nuevo permiso para que se juegue el partido el día jueves porque “se deberá pedir permiso a las autoridades para la realización de las actividades deportivas de carácter masivo”, explicó Elice.

Asimismo, el sigueinte panorama sería que los distintos comités de seguridad ciudadana, propongan que el partido se juegue sin público: “El partido también puede jugarse sin público, todo dependerá del acuerdo al que se llegue y que los comités de seguridad pidan que el partido se juegue sin público”, agregó.

