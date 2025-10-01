Partidos de hoy, miércoles 1 de octubre: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, miércoles 1 de octubre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, MIÉRCOLES 1 DE OCTUBRE
- Liga 1 – Perú
6:00 p.m. | Alianza Atlético vs Universitario – L1 Max, L1 Play
8:30 p.m. | Alianza Lima vs Atlético Grau – L1 Max, L1 Play
- Champions League – UEFA
11:45 a.m. | Union Saint Gilloise vs Newcastle – ESPN 2, Disney+
11:45 a.m. | Qarabag vs Copenhague – ESPN 2, Disney+
2:00 p.m. | Barcelona vs PSG – ESPN 4, Disney+
2:00 p.m. | Borussia Dortmund vs Athletic Bilbao – ESPN 7, Disney+
2:00 p.m. | Mónaco vs Manchester City – ESPN 3, Disney+
2:00 p.m. | Villarreal vs Juventus – ESPN 5, Disney+
2:00 p.m. | Napoli vs Sporting de Lisboa – ESPN, Disney+
2:00 p.m. | Leverkusen vs PSV – ESPN, Disney+
2:00 p.m. | Arsenal vs Olympiacos – ESPN 6, Disney+
- Mundial Sub 20 – FIFA
3:00 p.m. | Italia vs Cuba – DSports+, DGO
3:00 p.m. | España vs México – DSports 2, DGO
6:00 p.m. | Argentina vs Australia – DSports, DGO
6:00 p.m. | Brasil vs Marruecos – DSports, DGO
- Campeones Cup – Concacaf
9:30 p.m. | Toluca vs La Galaxy – TUDN, Apple TV
- Brasileirao – Brasil
5:00 p.m. | Mirassol vs RB Bragantino – Fanatiz
5:00 p.m. | Palmeiras vs Vasco da Gama – Fanatiz
5:00 p.m. | Sport Recife vs Fluminense – Fanatiz
5:30 p.m. | Internacional vs Corinthians – Fanatiz
7:30 p.m. | Santos vs Grêmio – Fanatiz
7:30 p.m. | Botafogo vs Bahia – Fanatiz