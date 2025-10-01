Temas
Deportes

Partidos de hoy, miércoles 1 de octubre: programación para ver fútbol EN VIVO

Felipe Morales
El fútbol en vivo para hoy, miércoles 1 de octubre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, MIÉRCOLES 1 DE OCTUBRE

  • Liga 1 – Perú

6:00 p.m. | Alianza Atlético vs Universitario – L1 Max, L1 Play

8:30 p.m. | Alianza Lima vs Atlético Grau – L1 Max, L1 Play

  • Champions League – UEFA

11:45 a.m. | Union Saint Gilloise vs Newcastle – ESPN 2, Disney+

11:45 a.m. | Qarabag vs Copenhague – ESPN 2, Disney+

2:00 p.m. | Barcelona vs PSG – ESPN 4, Disney+

2:00 p.m. | Borussia Dortmund vs Athletic Bilbao – ESPN 7, Disney+

2:00 p.m. | Mónaco vs Manchester City – ESPN 3, Disney+

2:00 p.m. | Villarreal vs Juventus – ESPN 5, Disney+

2:00 p.m. | Napoli vs Sporting de Lisboa – ESPN, Disney+

2:00 p.m. | Leverkusen vs PSV – ESPN, Disney+

2:00 p.m. | Arsenal vs Olympiacos – ESPN 6, Disney+

  • Mundial Sub 20 – FIFA

3:00 p.m. | Italia vs Cuba – DSports+, DGO

3:00 p.m. | España vs México – DSports 2, DGO

6:00 p.m. | Argentina vs Australia – DSports, DGO

6:00 p.m. | Brasil vs Marruecos – DSports, DGO

  • Campeones Cup – Concacaf

9:30 p.m. | Toluca vs La Galaxy – TUDN, Apple TV

  • Brasileirao – Brasil

5:00 p.m. | Mirassol vs RB Bragantino – Fanatiz

5:00 p.m. | Palmeiras vs Vasco da Gama – Fanatiz

5:00 p.m. | Sport Recife vs Fluminense – Fanatiz

5:30 p.m. | Internacional vs Corinthians – Fanatiz

7:30 p.m. | Santos vs Grêmio – Fanatiz

7:30 p.m. | Botafogo vs Bahia – Fanatiz

