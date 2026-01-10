Temas
Deportes

Partidos de hoy, sábado 10 de enero: programación para ver fútbol EN VIVO

Deportes
Partidos de hoy, sábado 10 de enero: programación para ver fútbol EN VIVO
Felipe Morales
Felipe Morales
Compartir

El fútbol en vivo para hoy, sábado 10 de enero. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, SÁBADO 10 DE ENERO

  • Serie Río de la Plata

7:00 p.m. | Independiente vs. Alianza Lima – Disney+ Premium

  • LaLiga – España

08:00 a.m. | Real Oviedo vs. Real Betis – DGO, DSports

10:15 a.m. | Villarreal vs. Alavés – Disney+ Premium, ESPN 3

12:30 p.m. | Girona vs. Osasuna – DGO, DSports

3:00 p.m. | Valencia CF vs. Elche – DSports, DGO

  • FA Cup – Inglaterra

07:15 a.m. | Everton vs. Sunderland – Disney+ Premium

10:00 a.m. | Burnley vs. Millwall – Disney+ Premium

10:00 a.m. | Manchester City vs. Exeter City – Disney+ Premium

12:45 p.m. | Tottenham vs. Aston Villa – Disney+ Premium, ESPN

3:00 p.m. | Charlton Athletic vs. Chelsea – Disney+ Premium, ESPN

  • Serie A – Italia

09:00 a.m. | Como 1907 vs. Bologna – Disney+ Premium, ESPN

09:00 a.m. | Udinese vs. Pisa Sporting – Disney+ Premium

12:00 p.m. | AS Roma vs. Sassuolo – Disney+ Premium, ESPN 2

2:45 p.m. | Atalanta vs. Torino – Disney+ Premium, ESPN 2

  • Bundesliga – Alemania

09:30 a.m. | Werder Bremen vs. Hoffenheim – Disney+ Premium

09:30 a.m. | Friburgo vs. Hamburgo – Disney+ Premium

09:30 a.m. | Heidenheim vs. Colonia – Disney+ Premium

09:30 a.m. | Unión Berlín vs. Mainz 05 – Disney+ Premium

12:30 p.m. | Bayer Leverkusen vs. Stuttgart – Disney+ Premium, ESPN 5

  • Copa Africana de Naciones – CAF

11:00 a.m. | Argelia vs. Nigeria – Claro Sports, Claro Sports YouTube

2:00 p.m. | Egipto vs. Costa de Marfil – Claro Sports, Claro Sports YouTube

  • Asian Cup Sub 23 – AFC

06:30 a.m. | Emiratos Árabes vs. Japón – OneFootball

06:30 a.m. | Líbano vs. Corea del Sur – OneFootball

09:00 a.m. | Irán vs. Uzbekistán – OneFootball

11:30 a.m. | Siria vs. Qatar – OneFootball

  • Copa Africana de Naciones – CAF

11:00 a.m. | Mali vs. Senegal – Claro Sports, Claro Sports YouTube

2:00 p.m. | Camerún vs. Marruecos – Claro Sports, Claro Sports YouTube

  • Kings World Cup Nations

4:00 p.m. | Arabia Saudita vs. Indonesia – Disney+ Premium, ESPN 3

5:00 p.m. | Estados Unidos vs. Alemania – Disney+ Premium

