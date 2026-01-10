Partidos de hoy, sábado 10 de enero: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, sábado 10 de enero. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, SÁBADO 10 DE ENERO
- Serie Río de la Plata
7:00 p.m. | Independiente vs. Alianza Lima – Disney+ Premium
- LaLiga – España
08:00 a.m. | Real Oviedo vs. Real Betis – DGO, DSports
10:15 a.m. | Villarreal vs. Alavés – Disney+ Premium, ESPN 3
12:30 p.m. | Girona vs. Osasuna – DGO, DSports
3:00 p.m. | Valencia CF vs. Elche – DSports, DGO
- FA Cup – Inglaterra
07:15 a.m. | Everton vs. Sunderland – Disney+ Premium
10:00 a.m. | Burnley vs. Millwall – Disney+ Premium
10:00 a.m. | Manchester City vs. Exeter City – Disney+ Premium
12:45 p.m. | Tottenham vs. Aston Villa – Disney+ Premium, ESPN
3:00 p.m. | Charlton Athletic vs. Chelsea – Disney+ Premium, ESPN
- Serie A – Italia
09:00 a.m. | Como 1907 vs. Bologna – Disney+ Premium, ESPN
09:00 a.m. | Udinese vs. Pisa Sporting – Disney+ Premium
12:00 p.m. | AS Roma vs. Sassuolo – Disney+ Premium, ESPN 2
2:45 p.m. | Atalanta vs. Torino – Disney+ Premium, ESPN 2
- Bundesliga – Alemania
09:30 a.m. | Werder Bremen vs. Hoffenheim – Disney+ Premium
09:30 a.m. | Friburgo vs. Hamburgo – Disney+ Premium
09:30 a.m. | Heidenheim vs. Colonia – Disney+ Premium
09:30 a.m. | Unión Berlín vs. Mainz 05 – Disney+ Premium
12:30 p.m. | Bayer Leverkusen vs. Stuttgart – Disney+ Premium, ESPN 5
- Copa Africana de Naciones – CAF
11:00 a.m. | Argelia vs. Nigeria – Claro Sports, Claro Sports YouTube
2:00 p.m. | Egipto vs. Costa de Marfil – Claro Sports, Claro Sports YouTube
- Asian Cup Sub 23 – AFC
06:30 a.m. | Emiratos Árabes vs. Japón – OneFootball
06:30 a.m. | Líbano vs. Corea del Sur – OneFootball
09:00 a.m. | Irán vs. Uzbekistán – OneFootball
11:30 a.m. | Siria vs. Qatar – OneFootball
- Copa Africana de Naciones – CAF
11:00 a.m. | Mali vs. Senegal – Claro Sports, Claro Sports YouTube
2:00 p.m. | Camerún vs. Marruecos – Claro Sports, Claro Sports YouTube
- Kings World Cup Nations
4:00 p.m. | Arabia Saudita vs. Indonesia – Disney+ Premium, ESPN 3
5:00 p.m. | Estados Unidos vs. Alemania – Disney+ Premium