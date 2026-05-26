Interpol captura a Nadeska Widausky en Lima por orden internacional de Bélgica

Nadeska Widausky fue detenida por la Interpol tras una Notificación Roja emitida por autoridades judiciales de Bélgica, en el marco de una investigación por delitos de trata de personas, proxenetismo y robo con violencia o amenaza, los cuales contemplan una pena máxima de hasta 20 años de prisión.

La intervención se realizó en Jesús María, en la intersección de la avenida Gregorio Escobedo con la calle Las Casuarinas, frente a un colegio de la zona, según información policial. Posteriormente, la bailarina fue trasladada a la unidad de delitos transnacionales para las diligencias correspondientes.

De acuerdo con antecedentes difundidos en investigaciones previas, Widausky también ha sido vinculada a procesos por presunto lavado de activos y desbalance patrimonial, además de la incautación de bienes valorizados en más de 255 mil dólares.

Asimismo, su nombre ha sido mencionado en hechos mediáticos ocurridos en años anteriores, como su condición de testigo tras un atentado en 2015 relacionado a un caso de crimen organizado, y apariciones en investigaciones vinculadas a figuras del entorno criminal.

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