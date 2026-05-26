Me caigo de risa: Sigue la conferencia de prensa EN VIVO con José Pelaéz
¡La diversión está por comenzar! Este martes 26 de mayo se realizará la esperada conferencia de prensa de Me Caigo de Risa, donde el conductor José Peláez y los participantes contarán todos los detalles del nuevo programa de Latina que promete conquistar al público con humor, improvisación y muchos juegos para toda la familia.
Durante el encuentro, los integrantes compartirán cómo ha sido la experiencia de grabar el programa, adelantarán algunas de las dinámicas más divertidas y revelarán qué sorpresas traerá esta versión peruana del exitoso formato internacional.
SIGUE LA CONFERENCIA DE PRENSA EN VIVO:
Los 12 participantes confirmados de Me Caigo de Risa Perú son:
• César Ritter
• Rodrigo Sánchez Patiño
• Renzo Schuller
• Lita Pezo
• Korina Rivadeneira
• Luciana Arispe
• Manuel Gold
• Emilram Cossio
• Alicia Mercado
• Angie Arizaga
• Eduardo Romay
• Julio Díaz
Con una propuesta cargada de humor, improvisación y mucha energía, Me Caigo de Risa Perú buscará convertirse en una de las opciones favoritas para disfrutar en familia. Además, contará con una renovada puesta en escena y un formato ágil y entretenido que ya ha sido un éxito en distintos países, apostando así por una experiencia fresca y diferente para el público peruano.