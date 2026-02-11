Temas
Lo último
Perú Decide 2026
José Jerí
Fútbol peruano
Dólar
Nuestros Glaciares
Lo último
Perú Decide 2026
José Jerí
Fútbol peruano
Dólar
Nuestros Glaciares
TV en vivo
MENÚ
Deportes

Partidos de hoy, miércoles 11 de febrero: programación para ver fútbol EN VIVO

Deportes
Partidos de hoy, miércoles 11 de febrero: programación para ver fútbol EN VIVO
Felipe Morales
Felipe Morales
Compartir

El fútbol en vivo para hoy, miércoles 11 de febrero. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, MIÉRCOLES 11 DE FEBRERO

  • Copa Libertadores – Conmebol

7:30 p.m. | Alianza Lima vs 2 de Mayo – ESPN, Disney+

  • Sudamericano Femenino Sub 20 – Paraguay

04:00 p.m. | Argentina vs Bolivia – D Sports

04:00 p.m. | Perú vs Brasil – D Sports

  • Premier League – Inglaterra

2:30 p.m. | Aston Villa vs Brighton – ESPN, Disney+

2:30 p.m. | Nottingham vs Wolves – ESPN, Disney+

2:30 p.m. | Manchester City vs Fulham – ESPN, Disney+

2:30 p.m. | Crystal Palace vs Burnley – ESPN, Disney+

3:15 p.m. | Sunderland vs Liverpool – ESPN, Disney+

  • Copa del Rey – España

03:00 p.m. | Athletic de Bilbao vs Real Sociedad – ESPN

VIDEO RECOMENDADO

Siguiente artículo