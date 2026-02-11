Partidos de hoy, miércoles 11 de febrero: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, miércoles 11 de febrero. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, MIÉRCOLES 11 DE FEBRERO
- Copa Libertadores – Conmebol
7:30 p.m. | Alianza Lima vs 2 de Mayo – ESPN, Disney+
- Sudamericano Femenino Sub 20 – Paraguay
04:00 p.m. | Argentina vs Bolivia – D Sports
04:00 p.m. | Perú vs Brasil – D Sports
- Premier League – Inglaterra
2:30 p.m. | Aston Villa vs Brighton – ESPN, Disney+
2:30 p.m. | Nottingham vs Wolves – ESPN, Disney+
2:30 p.m. | Manchester City vs Fulham – ESPN, Disney+
2:30 p.m. | Crystal Palace vs Burnley – ESPN, Disney+
3:15 p.m. | Sunderland vs Liverpool – ESPN, Disney+
- Copa del Rey – España
03:00 p.m. | Athletic de Bilbao vs Real Sociedad – ESPN