Partidos de hoy, viernes 12 de septiembre: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, viernes 12 de septiembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE
- Liga 1 – Perú
1:00 p.m. | UTC vs. Ayacucho FC – L1MAX, L1 Play, Fanatiz
3:15 p.m. | Sport Huancayo vs. Los Chankas – L1MAX, L1 Play, Fanatiz
- LaLiga – España
2:00 p.m. | Sevilla FC vs. Elche – Disney+, ESPN
- Bundesliga – Alemania
1:30 p.m. Bayer Leverkusen vs. Eintracht Frankfurt – Disney+ Premium, ESPN 2
- Ligue 1 – Francia
1:45 p.m. O. Marsella vs. Lorient – Disney+ Premium, ESPN 4
- Championship – Inglaterra
2:00 p.m. Ipswich Town vs. Sheffield United – Disney+ Premium, ESPN 5
- Liga Profesional – Argentina
12:30 p.m. Deportivo Riestra vs. Central Córdoba – TyC Sports
5:00 p.m. CA Huracán vs. Vélez Sarsfield – TyC Sports
5:00 p.m. Racing Club vs. San Lorenzo – Disney+ Premium
7:15 p.m. Lanús vs. Independiente Rivadavia – TyC Sports
- Liga MX – México
8:00 p.m. Necaxa vs. FC Juárez – Claro Sports YouTube, Pluto TV