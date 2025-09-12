Temas
Deportes

Partidos de hoy, viernes 12 de septiembre: programación para ver fútbol EN VIVO

Felipe Morales
El fútbol en vivo para hoy, viernes 12 de septiembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE

  • Liga 1 – Perú

1:00 p.m. | UTC vs. Ayacucho FC – L1MAX, L1 Play, Fanatiz

3:15 p.m. | Sport Huancayo vs. Los Chankas – L1MAX, L1 Play, Fanatiz

  • LaLiga – España

2:00 p.m. | Sevilla FC vs. Elche – Disney+, ESPN

  • Bundesliga – Alemania

1:30 p.m. Bayer Leverkusen vs. Eintracht Frankfurt – Disney+ Premium, ESPN 2

  • Ligue 1 – Francia

1:45 p.m. O. Marsella vs. Lorient – Disney+ Premium, ESPN 4

  • Championship – Inglaterra

2:00 p.m. Ipswich Town vs. Sheffield United – Disney+ Premium, ESPN 5

  • Liga Profesional – Argentina

12:30 p.m. Deportivo Riestra vs. Central Córdoba – TyC Sports

5:00 p.m. CA Huracán vs. Vélez Sarsfield – TyC Sports

5:00 p.m. Racing Club vs. San Lorenzo – Disney+ Premium

7:15 p.m. Lanús vs. Independiente Rivadavia – TyC Sports

  • Liga MX – México

8:00 p.m. Necaxa vs. FC Juárez – Claro Sports YouTube, Pluto TV

