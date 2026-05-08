Valentina Valiente capítulo 46: ¡Valentina decide confiar en Macarena!

La relación entre Valentina y Macarena dio un giro inesperado. Luego de reflexionar sobre las disculpas de Macarena, Valentina decide ir a visitarla para sincerarse con ella y darle una nueva oportunidad.

Aunque al inicio confesó que no pudo perdonarla realmente tras lo ocurrido en la clínica, Valentina admitió que estuvo reflexionando sobre todo lo sucedido. “Pienso que las personas pueden cambiar”, le dijo con honestidad, dejando claro que quiere creer en una nueva versión de Macarena.

Por su parte, Macarena, aún recuperándose y usando muletas, no pudo ocultar su emoción. Entre lágrimas y culpa, reconoció sus errores y aseguró que desea cambiar de verdad. “Si tú me crees, me das fuerzas”, confesó antes de fundirse en un emotivo abrazo con Valentina.

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