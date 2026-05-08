Latina Noticias gana Premios Iris 2026 por su reportaje ‘Los muertos invisibles’

En Guatemala, se celebró la Cumbre Anual de la Alianza Informativa Latinoamericana (AIL), de la cual Latina Noticias forma parte. Allí se desarrolló la ceremonia de Premios Iris de América 2026, que reconoció el reportaje ‘Los muertos invisibles’ en la categoría ‘Mejor investigación’.

La investigación, desarrollada por Harold Moreno, demuestra cómo, a día de hoy, la Morgue de Lima no tiene un método eficaz para comunicarse con la Policía Nacional del Perú (PNP), por lo que muchas personas fallecidas identificadas terminan en fosas comunes pese a estar siendo buscadas activamente por las fuerzas del orden o sus familias.

Los Premios Iris de América 2026 dan un merecido reconocimiento a los mejores trabajos televisivos producidos por los 21 canales miembros de la AIL.

Cabe apuntar que en la categoría ‘Mejor historia’, fue nominada otra investigación de Latina Noticias: el documental ‘Nuestro oro, sombras y brillo’.