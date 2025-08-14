Temas
Deportes

Partidos de hoy, jueves 14 de agosto: programación para ver fútbol EN VIVO
Felipe Morales
El fútbol en vivo para hoy, jueves 14 de agosto. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, JUEVES 14 DE AGOSTO

  • Copa Libertadores – Conmebol

5:00 p.m. Botafogo vs. LDU Quito – Disney+ Premium, ESPN

7:30 p.m. Universitario vs. Palmeiras – Disney+ Premium, ESPN 2

7:30 p.m. Club Libertad vs. River Plate – Disney+ Premium, ESPN, Telefé YouTube, Pluto TV

  • Copa Sudamericana – Conmebol

5:00 p.m. Atlético Mineiro vs. Godoy Cruz – Disney+ Premium, ESPN 2

7:30 p.m. Central Córdoba vs. Lanús – DSports, DGO

  • Central American Cup – Concacaf

7:00 p.m. CAI La Chorrera vs. Verdes FC – Disney+ Premium

9:00 p.m. Xelajú MC vs. Real Estelí – Disney+ Premium

9:00 p.m. Motagua vs. Cartaginés – Disney+ Premium

  • Conference League – UEFA

12:00 p.m. Hammarby vs. Rosenborg – OneFootball PPV

2:00 p.m. Hibernian vs. Partizan Belgrado – OneFootball PPV

