Partidos de hoy, jueves 14 de agosto: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, jueves 14 de agosto. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, JUEVES 14 DE AGOSTO
- Copa Libertadores – Conmebol
5:00 p.m. Botafogo vs. LDU Quito – Disney+ Premium, ESPN
7:30 p.m. Universitario vs. Palmeiras – Disney+ Premium, ESPN 2
7:30 p.m. Club Libertad vs. River Plate – Disney+ Premium, ESPN, Telefé YouTube, Pluto TV
- Copa Sudamericana – Conmebol
5:00 p.m. Atlético Mineiro vs. Godoy Cruz – Disney+ Premium, ESPN 2
7:30 p.m. Central Córdoba vs. Lanús – DSports, DGO
- Central American Cup – Concacaf
7:00 p.m. CAI La Chorrera vs. Verdes FC – Disney+ Premium
9:00 p.m. Xelajú MC vs. Real Estelí – Disney+ Premium
9:00 p.m. Motagua vs. Cartaginés – Disney+ Premium
- Conference League – UEFA
12:00 p.m. Hammarby vs. Rosenborg – OneFootball PPV
2:00 p.m. Hibernian vs. Partizan Belgrado – OneFootball PPV