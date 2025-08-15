Partidos de hoy, viernes 15 de agosto: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, viernes 15 de agosto. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, VIERNES 15 DE AGOSTO
- Liga 1 – Perú
3:00 p.m. | Atlético Grau vs. Comerciantes Unidos – L1MAX, L1 Play, Fanatiz
8:00 p.m. | Sport Boys vs. Deportivo Garcilaso – GOLPERÚ, Movistar Play
- LaLiga – España
12:00 p.m. | Girona vs. Rayo Vallecano – DGO, DSports
2:30 p.m. | Villarreal vs. Real Oviedo – ESPN 4, Disney+ Premium
- Premier League – Inglaterra
2:00 p.m. | Liverpool vs. Bournemouth – Disney+ Premium, ESPN
- Ligue 1 – Francia
1:45 p.m. | Rennes vs. O. Marsella – Disney+ Premium
- Copa de Alemania
11:00 a.m. | FC Gütersloh vs. FC Unión Berlin – Disney+ Premium
11:00 a.m. | Sonnenhorf vs. Bayer Leverkusen – Disney+ Premium
1:45 p.m. | Arminia Bielefeld vs. Werder Bremen – Disney+ Premium
- Coppa Italia
11:00 a.m. | Empoli vs. AC Reggiana – DSports, DGO
11:30 a.m. | Sassuolo vs. Catanzaro – DSports 4, DGO
1:45 p.m. | Genoa vs. LR Vicenza – DSports +, DGO
1:45 p.m. | US Lecce vs. Juve Stabia – DSports 4, DGO
- Liga Profesional de Fútbol – Argentina
1:30 p.m. | Aldosivi vs. Belgrano – TyC Sports
5:00 p.m. | Instituto vs. Unión Santa Fe – Disney+ Premium
7:00 p.m. | Racing Club vs. Tigre – Disney+ Premium
- Liga MX – México
10:05 p.m. | Necaxa vs. Club León – Claro Sports, Pluto TV