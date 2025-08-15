Temas
Partidos de hoy, viernes 15 de agosto: programación para ver fútbol EN VIVO

El fútbol en vivo para hoy, viernes 15 de agosto. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, VIERNES 15 DE AGOSTO

  • Liga 1 – Perú

3:00 p.m. | Atlético Grau vs. Comerciantes Unidos – L1MAX, L1 Play, Fanatiz

8:00 p.m. | Sport Boys vs. Deportivo Garcilaso – GOLPERÚ, Movistar Play

  • LaLiga – España

12:00 p.m. | Girona vs. Rayo Vallecano – DGO, DSports

2:30 p.m. | Villarreal vs. Real Oviedo – ESPN 4, Disney+ Premium

  • Premier League – Inglaterra

2:00 p.m. | Liverpool vs. Bournemouth – Disney+ Premium, ESPN

  • Ligue 1 – Francia

1:45 p.m. | Rennes vs. O. Marsella – Disney+ Premium

  • Copa de Alemania

11:00 a.m. | FC Gütersloh vs. FC Unión Berlin – Disney+ Premium

11:00 a.m. | Sonnenhorf vs. Bayer Leverkusen – Disney+ Premium

1:45 p.m. | Arminia Bielefeld vs. Werder Bremen – Disney+ Premium

  • Coppa Italia

11:00 a.m. | Empoli vs. AC Reggiana – DSports, DGO

11:30 a.m. | Sassuolo vs. Catanzaro – DSports 4, DGO

1:45 p.m. | Genoa vs. LR Vicenza – DSports +, DGO

1:45 p.m. | US Lecce vs. Juve Stabia – DSports 4, DGO

  • Liga Profesional de Fútbol – Argentina

1:30 p.m. | Aldosivi vs. Belgrano – TyC Sports

5:00 p.m. | Instituto vs. Unión Santa Fe – Disney+ Premium

7:00 p.m. | Racing Club vs. Tigre – Disney+ Premium

  • Liga MX – México

10:05 p.m. | Necaxa vs. Club León – Claro Sports, Pluto TV

