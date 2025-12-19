Temas
Lo último
Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
Lo último
Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
TV en vivo
MENÚ
Deportes

Partidos de hoy, viernes 19 de diciembre: programación para ver fútbol EN VIVO

Deportes
Partidos de hoy, viernes 19 de diciembre: programación para ver fútbol EN VIVO
Felipe Morales
Felipe Morales
Compartir

El fútbol en vivo para hoy, viernes 19 de diciembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, VIERNES 19 DE DICIEMBRE

  • LaLiga – España

3:00 p.m. | Valencia CF vs. Mallorca – DGO, DSports+

  • Bundesliga – Alemania

2:30 p.m. | Borussia Dortmund vs. Borussia M’gladbach – Disney+ Premium, ESPN 2

  • Supercopa de Italia

2:00 p.m. | Bologna vs. Inter de Milán – DGO, DSports

  • Copa de Francia

3:00 p.m. | Lens vs. Feignies Aulnoye – DSports, DGO

LO MÁS VISTO

Escándalo: Armas incautadas por la PNP vuelven a manos de los criminales 👇

Siguiente artículo