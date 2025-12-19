Partidos de hoy, viernes 19 de diciembre: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, viernes 19 de diciembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, VIERNES 19 DE DICIEMBRE
- LaLiga – España
3:00 p.m. | Valencia CF vs. Mallorca – DGO, DSports+
- Bundesliga – Alemania
2:30 p.m. | Borussia Dortmund vs. Borussia M’gladbach – Disney+ Premium, ESPN 2
- Supercopa de Italia
2:00 p.m. | Bologna vs. Inter de Milán – DGO, DSports
- Copa de Francia
3:00 p.m. | Lens vs. Feignies Aulnoye – DSports, DGO
