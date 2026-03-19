Partidos de hoy, jueves 19 de marzo: programación para ver fútbol EN VIVO

El fútbol en vivo para hoy, jueves 19 de marzo. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, JUEVES 19 DE MARZO

Europa League – UEFA

12:45 p.m. | Friburgo vs Genk – ESPN – Disney

12:45 p.m. | Midtjylland vs Nottingham – ESPN – Disney

12:45 p.m. | Lyon vs Celta – ESPN – Disney

3:00 p.m. | Porto vs Stuttgart – ESPN – Disney

3:00 p.m. | Betis vs Panathinaikos – ESPN – Disney

3:00 p.m. | Roma vs Bolonia – ESPN – Disney

3:00 p.m. | Aston Villa vs Lyon – ESPN – Disney

Conference League – UEFA

12:45 p.m. | AEK VS Celje – ESPN – Disney

12:45 p.m. | Mainz vs Sigma Olomouc – ESPN – Disney

12:45 p.m. | Rakow Czestochowa vs Fiorentina- ESPN – Disney

3:00 p.m. | Shakhtar vs Lech Poznan – ESPN – Disney

3:00 p.m. | Sparta Praga vs AZ – ESPN – Disney

3:00 p.m. | Racing de Estrasburgo vs Rijeka – ESPN – Disney

3:00 p.m. | Rayo Vallecano vs Samsunspor – ESPN – Disney

Brasileirao – Brasil

5:00 p.m. | Gremio vs Vitória – ESPN – Disney

6:00 p.m. | Flamengo vs Remo – ESPN – Disney

7:30 p.m. | Chapecoense vs Corinthians – ESPN – Disney

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