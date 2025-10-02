Partidos de hoy, jueves 2 de octubre: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, jueves 2 de octubre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, JUEVES 2 DE OCTUBRE
- Liga 1 – Perú
7:30 p.m.| Melgar vs Cienciano – L1 Max, L1 Play
- Copa Libertadores Femenina – Conmebol
2:00 p.m. | Boca Juniors vs Alianza Lima – Pluto TV
6:00 p.m. | Always Ready vs Santa Fe – Pluto TV
- Europa League – UEFA
11:45 a.m. | Bologna vs Friburgo – ESPN 4, Disney+
11:45 a.m. | Roma vs Lille – ESPN, Disney+
11:45 a.m. | FCSB vs Young Boys – Disney+
11:45 a.m. | Celtic vs Braga – ESPN 3, Disney+
11:45 a.m. | SK Brann vs Utrecht – Disney+
11:45 a.m. | Fenerbahce vs Nice – Disney+
11:45 a.m. | Viktoria Plzen vs Malmo – Disney+
11:45 a.m. | Panathinaikos vs Go Ahead Eagles – Disney+
11:45 a.m. | Ludogorets vs Betis – ESPN 2, Disney+
2:00 p.m. | Genk vs Fenencvaros – Disney+
2:00 p.m. | Celta vs PAOK – ESPN 3, Disney+
2:00 p.m. | Porto vs Crvena Zvezda – Disney+
2:00 p.m. | Maccabi Tel Aviv vs Dinamo Zagreb – Disney+
2:00 p.m. | Feyenoord vs Aston Villa – ESPN, Disney+
2:00 p.m. | Basel vs Stuttgart – Disney+
2:00 p.m. | Lyon vs RB Salzburgo – ESPN 2, Disney+
2:00 p.m. | Sturm Graz vs Rangers – Disney+
2:00 p.m. | Nottingham Forest vs Midtjylland – Disney+
- Conference League – UEFA
11:45 a.m. | Dynamo Kyiv vs Crystal Palace – Disney+
11:45 a.m. | Rayo Vallecano vs Shkendija – Disney+
11:45 a.m. | Omonia vs Mainz 05 – Disney+
11:45 a.m. | Lech Poznan vs Rapid Viena – Disney+
11:45 a.m. | Noah vs HNK Rijeka – Disney+
11:45 a.m. | Zrinjski Mostar vs Lincoln Red Imps – Disney+
11:45 a.m. | Lausanne Sport vs Breidablik – Disney+
11:45 a.m. | Jagiellonia Byalistok vs Hamrun Spartans – Disney+
11:45 a.m. | KuPS vs Drita – Disney+
2:00 p.m. | Sparta Praga vs Shamrock Rovers – Disney+
2:00 p.m. | Fiorentina vs Sigma Olomuc – Disney+
2:00 p.m. | Celje vs AEK – Disney+
2:00 p.m. | Aberdeen vs Shakhtar Donetsk – Disney+
2:00 p.m. | Legia Warsawa vs Samsunspor – Disney+
2:00 p.m. | Larnaca vs AZ Alkmaar – Disney+
2:00 p.m. | Slovan Bratislava vs Estrasburgo – Disney+
2:00 p.m. | Rakow vs Craiova – Disney+
2:00 p.m. | Shelbourne vs Hacken – Disney+
- Mundial Sub 20 – FIFA
3:00 p.m. | Colombia vs Noruega – DSports, DGO, FIFA+
3:00 p.m. | Estados Unidos vs Francia – DSports, DGO, FIFA+
6:00 p.m. | Sudáfrica vs Nueva Caledonia – DSports, DGO, FIFA+
6:00 p.m. | Nigeria vs Arabia Saudita – DSports, DGO, FIFA+
- Central American Cup – Concacaf
7:00 p.m. | Sporting San Miguelito vs Xelajú – Disney+
9:15 p.m. | Deportivo Olimpia vs Cartaginés – Disney+
- Brasileirao – Brasil
5:00 p.m. | Vitoria vs Ceará – Fanatiz
5:30 p.m. | Fortaleza vs Sao Paulo – Fanatiz
- Copa Argentina
4:00 p.m. | Racing vs River Plate – TyC Sports