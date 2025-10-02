Temas
Deportes

Partidos de hoy, jueves 2 de octubre: programación para ver fútbol EN VIVO

Felipe Morales
El fútbol en vivo para hoy, jueves 2 de octubre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, JUEVES 2 DE OCTUBRE

  • Liga 1 – Perú

7:30 p.m.| Melgar vs Cienciano – L1 Max, L1 Play

  • Copa Libertadores Femenina – Conmebol

2:00 p.m. | Boca Juniors vs Alianza Lima – Pluto TV

6:00 p.m. | Always Ready vs Santa Fe – Pluto TV

  • Europa League – UEFA

11:45 a.m. | Bologna vs Friburgo – ESPN 4, Disney+

11:45 a.m. | Roma vs Lille – ESPN, Disney+

11:45 a.m. | FCSB vs Young Boys – Disney+

11:45 a.m. | Celtic vs Braga – ESPN 3, Disney+

11:45 a.m. | SK Brann vs Utrecht – Disney+

11:45 a.m. | Fenerbahce vs Nice – Disney+

11:45 a.m. | Viktoria Plzen vs Malmo – Disney+

11:45 a.m. | Panathinaikos vs Go Ahead Eagles – Disney+

11:45 a.m. | Ludogorets vs Betis – ESPN 2, Disney+

2:00 p.m. | Genk vs Fenencvaros – Disney+

2:00 p.m. | Celta vs PAOK – ESPN 3, Disney+

2:00 p.m. | Porto vs Crvena Zvezda – Disney+

2:00 p.m. | Maccabi Tel Aviv vs Dinamo Zagreb – Disney+

2:00 p.m. | Feyenoord vs Aston Villa – ESPN, Disney+

2:00 p.m. | Basel vs Stuttgart – Disney+

2:00 p.m. | Lyon vs RB Salzburgo – ESPN 2, Disney+

2:00 p.m. | Sturm Graz vs Rangers – Disney+

2:00 p.m. | Nottingham Forest vs Midtjylland – Disney+

  • Conference League – UEFA

11:45 a.m. | Dynamo Kyiv vs Crystal Palace – Disney+

11:45 a.m. | Rayo Vallecano vs Shkendija – Disney+

11:45 a.m. | Omonia vs Mainz 05 – Disney+

11:45 a.m. | Lech Poznan vs Rapid Viena – Disney+

11:45 a.m. | Noah vs HNK Rijeka – Disney+

11:45 a.m. | Zrinjski Mostar vs Lincoln Red Imps – Disney+

11:45 a.m. | Lausanne Sport vs Breidablik – Disney+

11:45 a.m. | Jagiellonia Byalistok vs Hamrun Spartans – Disney+

11:45 a.m. | KuPS vs Drita – Disney+

2:00 p.m. | Sparta Praga vs Shamrock Rovers – Disney+

2:00 p.m. | Fiorentina vs Sigma Olomuc – Disney+

2:00 p.m. | Celje vs AEK – Disney+

2:00 p.m. | Aberdeen vs Shakhtar Donetsk – Disney+

2:00 p.m. | Legia Warsawa vs Samsunspor – Disney+

2:00 p.m. | Larnaca vs AZ Alkmaar – Disney+

2:00 p.m. | Slovan Bratislava vs Estrasburgo – Disney+

2:00 p.m. | Rakow vs Craiova – Disney+

2:00 p.m. | Shelbourne vs Hacken – Disney+

  • Mundial Sub 20 – FIFA

3:00 p.m. | Colombia vs Noruega – DSports, DGO, FIFA+

3:00 p.m. | Estados Unidos vs Francia – DSports, DGO, FIFA+

6:00 p.m. | Sudáfrica vs Nueva Caledonia – DSports, DGO, FIFA+

6:00 p.m. | Nigeria vs Arabia Saudita – DSports, DGO, FIFA+

  • Central American Cup – Concacaf

7:00 p.m. | Sporting San Miguelito vs Xelajú – Disney+

9:15 p.m. | Deportivo Olimpia vs Cartaginés – Disney+

  • Brasileirao – Brasil

5:00 p.m. | Vitoria vs Ceará – Fanatiz

5:30 p.m. | Fortaleza vs Sao Paulo – Fanatiz

  • Copa Argentina

4:00 p.m. | Racing vs River Plate – TyC Sports

