Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Raphael venció a Eddie Vedder tras una intensa y emotiva batalla!

Raphael logró mantenerse como consagrado luego de derrotar a Eddie Vedder en un duelo que el jurado calificó como “sumamente parejo”.

Tras las presentaciones, el jurado destacaron la enorme evolución del imitador de Raphael, asegurando que logró conectar emocionalmente con el público y transmitir toda la intensidad del personaje.

Especialmente elogiaron la capacidad interpretativa del consagrado y aseguraron que esta vez encontró todos los elementos que antes le había pedido sobre el escenario. “Te metes en nuestro corazón, en nuestra alma”, comentó un integrante del jurado.

Por otro lado, Eddie Vedder también recibió elogios por su entrega artística y el nivel mostrado en la competencia. Sin embargo, el jurado coincidió en que algunos excesos en la rasposidad de la voz y ciertos detalles actorales terminaron alejándolo un poco de la referencia original.

Jely Reátegui destacó la evolución del participante y valoró la propuesta más luminosa que presentó esta vez sobre el escenario, aunque señaló que todavía debe trabajar mejor la dosificación vocal para acercarse aún más al personaje.

Finalmente, tras una votación unánime, el jurado decidió que Raphael continúe en competencia y conserve su silla de consagrado.

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