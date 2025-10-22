Temas
Lo último
Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
Lo último
Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
TV en vivo
MENÚ
Deportes

Partidos de hoy, miércoles 22 de octubre: programación para ver fútbol EN VIVO

Deportes
Felipe Morales
Felipe Morales
Compartir

El fútbol en vivo para hoy, miércoles 22 de octubre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, MIÉRCOLES 22 DE OCTUBRE

  • Champions League – Uefa

11:45 a.m. | Galatasaray vs. Bodo/Glimt – Disney+, ESPN

11:45 a.m. | Athletic Club vs. Qarabag FK – Disney+ Premium, ESPN 2

2:00 p.m. | Chelsea vs. Ajax – Disney+ Premium, ESPN 5

2:00 p.m. | Real Madrid vs. Juventus – Disney+, ESPN

2:00 p.m. | AS Monaco vs. Tottenham – Disney+ Premium, ESPN 7

2:00 p.m. | Eintracht Frankfurt vs. Liverpool – Disney+, ESPN 3

2:00 p.m. | Bayern Munich vs. Club Brugge – Disney+ Premium, ESPN 2

2:00 p.m. | Sporting CP vs. O. Marsella – Disney+ Premium, ESPN 4

2:00 p.m. | Atalanta vs. Slavia Praha – Disney+ Premium, ESPN 6

  • Copa Libertadores – Conmebol

7:30 p.m. | Flamengo vs. Racing Club – Disney+, Telefé YouTube, Pluto TV, ESPN

  • Champions League Elite – AFC

07:15 a.m. | Shanghai Shenhua vs. Seoul – Disney+ Premium

  • Champions League Two – AFC

08:45 a.m. | FC Goa vs. Al Nassr – Disney+ Premium

  • Central American Cup – Concacaf

7:00 p.m. | Sporting San Miguelito vs. Plaza Amador – Disney+ Premium

9:00 p.m. | Real España vs. Xelajú MC – Disney+ Premium

  • Liga Profesional – Argentina

5:30 p.m. | CA Huracán vs. Central Córdoba – Fanatiz, TyC Sports

VIDEO RECOMENDADO

Siguiente artículo