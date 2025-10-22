Partidos de hoy, miércoles 22 de octubre: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, miércoles 22 de octubre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, MIÉRCOLES 22 DE OCTUBRE
- Champions League – Uefa
11:45 a.m. | Galatasaray vs. Bodo/Glimt – Disney+, ESPN
11:45 a.m. | Athletic Club vs. Qarabag FK – Disney+ Premium, ESPN 2
2:00 p.m. | Chelsea vs. Ajax – Disney+ Premium, ESPN 5
2:00 p.m. | Real Madrid vs. Juventus – Disney+, ESPN
2:00 p.m. | AS Monaco vs. Tottenham – Disney+ Premium, ESPN 7
2:00 p.m. | Eintracht Frankfurt vs. Liverpool – Disney+, ESPN 3
2:00 p.m. | Bayern Munich vs. Club Brugge – Disney+ Premium, ESPN 2
2:00 p.m. | Sporting CP vs. O. Marsella – Disney+ Premium, ESPN 4
2:00 p.m. | Atalanta vs. Slavia Praha – Disney+ Premium, ESPN 6
- Copa Libertadores – Conmebol
7:30 p.m. | Flamengo vs. Racing Club – Disney+, Telefé YouTube, Pluto TV, ESPN
- Champions League Elite – AFC
07:15 a.m. | Shanghai Shenhua vs. Seoul – Disney+ Premium
- Champions League Two – AFC
08:45 a.m. | FC Goa vs. Al Nassr – Disney+ Premium
- Central American Cup – Concacaf
7:00 p.m. | Sporting San Miguelito vs. Plaza Amador – Disney+ Premium
9:00 p.m. | Real España vs. Xelajú MC – Disney+ Premium
- Liga Profesional – Argentina
5:30 p.m. | CA Huracán vs. Central Córdoba – Fanatiz, TyC Sports