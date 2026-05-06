¡Joven de 22 años es presunta víctima de feminicidio y familia exige justicia!

Un nuevo caso de feminicidio ha generado indignación. Ruth Gutiérrez , una joven de 22 años, fue presuntamente asesinada tras reunirse con un antiguo conocido.

Según las investigaciones, la joven salió de su casa tras indicar que asistiría a una reunión con una amiga. Sin embargo, en realidad se dirigió a un hotel para encontrarse con José Luis Ayllor Ilizarbe, de 26 años, con quien mantuvo una relación en su adolescencia.

Ambos fueron registrados ingresando juntos al establecimiento, pero solo él salió horas después. Cámaras de seguridad lo captaron retirándose del lugar de manera apresurada, lo que levantó sospechas.

Tras su captura, el sujeto sostuvo que se trató de un accidente. Aseguró que la joven se habría golpeado la cabeza durante una discusión. No obstante, los resultados de la necropsia desmintieron esta versión, confirmando que la causa de muerte fue asfixia mecánica por estrangulamiento, además de múltiples lesiones en el cuerpo.

Familiares de la víctima denunciaron la violencia del ataque y exigieron justicia. Ruth estudiaba y trabajaba a la vez, con proyectos personales y el objetivo de apoyar a su familia.

El caso ha sido tipificado como feminicidio y continúa en investigación. Mientras tanto, sus seres queridos piden que el crimen no quede impune y que se sancione al responsable con todo el peso de la ley.

¿Cómo ver “Arriba mi Gente” de Latina vía YouTube?

¡Latino! Puedes disfrutar de los mejores momentos de “Arriba mi Gente” en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También puedes acceder a la lista de reproducción en ESTE enlace. También puedes ver el programa COMPLETO por medio del Latina.pe en ESTE enlace.