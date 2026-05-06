¡Delincuente ingresó a vivienda mientras adulta mayor dormía en San Juan de Lurigancho!

Una adulta mayor dormía en su vivienda sin imaginar que, en ese mismo momento, un delincuente había ingresado por la ventana dispuesto a sustraer sus pertenencias. El hecho ocurrió en el distrito de San Juan de Lurigancho y quedó registrado por las cámaras de seguridad del inmueble.

Las imágenes muestran al sujeto desplazándose con cautela por distintos ambientes de la casa. Con una linterna en mano, revisa muebles y objetos, mientras la propietaria permanece dormida en su habitación, a pocos metros de él.

El registro evidencia el nivel de riesgo al que estuvo expuesta la víctima. De haberse despertado, la situación pudo haber escalado a un escenario mucho más grave. Además, se presume que el delincuente no actuaba solo, ya que en ciertos momentos parece comunicarse con otra persona, posiblemente ubicada en el exterior como apoyo.

El ingreso se habría producido trepando las rejas de la vivienda, lo que vuelve a poner en debate la efectividad de las medidas de seguridad tradicionales frente a este tipo de delitos.

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