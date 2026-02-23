Temas
Lo último
Perú Decide 2026
José Jerí
Fútbol peruano
Dólar
Nuestros Glaciares
Lo último
Perú Decide 2026
José Jerí
Fútbol peruano
Dólar
Nuestros Glaciares
TV en vivo
MENÚ
Deportes

Partidos de hoy, lunes 23 de febrero: programación para ver fútbol EN VIVO

Deportes
Partidos de hoy, lunes 23 de febrero: programación para ver fútbol EN VIVO
Felipe Morales
Felipe Morales
Compartir

El fútbol en vivo para hoy, lunes 23 de febrero. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, LUNES 23 DE FEBRERO

  • Liga 1 – Perú

3:00 p.m. | CD Moquegua vs Deportivo Garcilaso – L1 Max, L1 Play

  • LaLiga – España

3:00 p.m. | Alavés vs Girona – ESPN 2, Disney+

  • Premier League – Inglaterra

3:00 p.m. | Everto vs Manchester United – ESPN, Disney+

  • Serie A – Italia

12:30 p.m. | Fiorentina vs Pisa – ESPN 2, Disney+

2:45 p.m. | Bologna vs Udinese – Disney+

VIDEO RECOMENDADO

Siguiente artículo