Partidos de hoy, lunes 23 de febrero: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, lunes 23 de febrero. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, LUNES 23 DE FEBRERO
- Liga 1 – Perú
3:00 p.m. | CD Moquegua vs Deportivo Garcilaso – L1 Max, L1 Play
- LaLiga – España
3:00 p.m. | Alavés vs Girona – ESPN 2, Disney+
- Premier League – Inglaterra
3:00 p.m. | Everto vs Manchester United – ESPN, Disney+
- Serie A – Italia
12:30 p.m. | Fiorentina vs Pisa – ESPN 2, Disney+
2:45 p.m. | Bologna vs Udinese – Disney+