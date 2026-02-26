Temas
Lo último
Perú Decide 2026
José Jerí
Fútbol peruano
Dólar
Nuestros Glaciares
Lo último
Perú Decide 2026
José Jerí
Fútbol peruano
Dólar
Nuestros Glaciares
TV en vivo
MENÚ
Deportes

Partidos de hoy, jueves 26 de febrero: programación para ver fútbol EN VIVO

Deportes
Partidos de hoy, jueves 26 de febrero: programación para ver fútbol EN VIVO
Felipe Morales
Felipe Morales
Compartir

El fútbol en vivo para hoy, jueves 26 de febrero. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, JUEVES 26 DE FEBRERO

  • Copa Libertadores – Conmebol

5:00 p.m. | Guaraní vs. Juventud – ESPN, Disney+

7:30 p.m. | Deportes Tolima vs. Deportivo Táchira – ESPN 2, Disney+

  • Recopa Sudamericana – Conmebol

7:30 p.m. | Flamengo vs. Lanús – ESPN, Disney+

  • Europa League – UEFA

12:45 p.m. | Viktoria Plzen vs. Panathinaikos – ESPN 4, Disney+

12:45 p.m. | Stuttgart vs. Celtic – ESPN, Disney+

12:45 p.m. | Crvena Zvezda vs. Lille – ESPN 2, Disney+

12:45 p.m. | Ferencvaros vs. Ludogorets – ESPN 3, Disney+

3:00 p.m. | Genk vs. Dinamo Zagreb – ESPN 3, Disney+

3:00 p.m. | Celta de Vigo vs. PAOK – ESPN, Disney+

3:00 p.m. | Nottingham Forest vs. Fenerbahce – ESPN 2, Disney+

3:00 p.m. | Bologna vs. SK Brann – ESPN 4, Disney+

  • Conference League – UEFA

12:45 p.m. | HNK Rijeka vs. AC Omonia – Disney+

12:45 p.m. | Fiorentina vs. Jagiellonia Bialystok – Disney+

12:45 p.m. | Samsunspor vs. KF Shkendija – Disney+

12:45 p.m. | NC Celje vs. FC Drita – Disney+

3:00 p.m. | Crystal Palace vs. Zrinjski Mostar – Disney+

3:00 p.m. | AZ Alkmaar vs. FC Noah – Disney+

3:00 p.m. | Lausanne Sport vs. Sigma Olomouc – Disney+

3:00 p.m. | Lech Poznan vs. Kups – Disney+

  • Liga Profesional – Argentina

3:15 p.m. | Sarmiento vs. Unión Santa Fe – TyC Sports Internacional, Fanatiz

3:15 p.m. | Racing Club vs. Independiente Rivadavia – Fanatiz, Disney+

5:30 p.m. | Estudiantes RC vs. Huracán – TyC Sports Internacional, Fanatiz

5:30 p.m. | River Plate vs. Banfield – ESPN 3, Disney+, Fanatiz

  • Brasileirao – Brasil

5:00 p.m. | Santos vs. Vasco da Gama – L1 Play, Fanatiz, Kick

VIDEO RECOMENDADO

Siguiente artículo