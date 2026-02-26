Partidos de hoy, jueves 26 de febrero: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, jueves 26 de febrero. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, JUEVES 26 DE FEBRERO
- Copa Libertadores – Conmebol
5:00 p.m. | Guaraní vs. Juventud – ESPN, Disney+
7:30 p.m. | Deportes Tolima vs. Deportivo Táchira – ESPN 2, Disney+
- Recopa Sudamericana – Conmebol
7:30 p.m. | Flamengo vs. Lanús – ESPN, Disney+
- Europa League – UEFA
12:45 p.m. | Viktoria Plzen vs. Panathinaikos – ESPN 4, Disney+
12:45 p.m. | Stuttgart vs. Celtic – ESPN, Disney+
12:45 p.m. | Crvena Zvezda vs. Lille – ESPN 2, Disney+
12:45 p.m. | Ferencvaros vs. Ludogorets – ESPN 3, Disney+
3:00 p.m. | Genk vs. Dinamo Zagreb – ESPN 3, Disney+
3:00 p.m. | Celta de Vigo vs. PAOK – ESPN, Disney+
3:00 p.m. | Nottingham Forest vs. Fenerbahce – ESPN 2, Disney+
3:00 p.m. | Bologna vs. SK Brann – ESPN 4, Disney+
- Conference League – UEFA
12:45 p.m. | HNK Rijeka vs. AC Omonia – Disney+
12:45 p.m. | Fiorentina vs. Jagiellonia Bialystok – Disney+
12:45 p.m. | Samsunspor vs. KF Shkendija – Disney+
12:45 p.m. | NC Celje vs. FC Drita – Disney+
3:00 p.m. | Crystal Palace vs. Zrinjski Mostar – Disney+
3:00 p.m. | AZ Alkmaar vs. FC Noah – Disney+
3:00 p.m. | Lausanne Sport vs. Sigma Olomouc – Disney+
3:00 p.m. | Lech Poznan vs. Kups – Disney+
- Liga Profesional – Argentina
3:15 p.m. | Sarmiento vs. Unión Santa Fe – TyC Sports Internacional, Fanatiz
3:15 p.m. | Racing Club vs. Independiente Rivadavia – Fanatiz, Disney+
5:30 p.m. | Estudiantes RC vs. Huracán – TyC Sports Internacional, Fanatiz
5:30 p.m. | River Plate vs. Banfield – ESPN 3, Disney+, Fanatiz
- Brasileirao – Brasil
5:00 p.m. | Santos vs. Vasco da Gama – L1 Play, Fanatiz, Kick