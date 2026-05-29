Partidos y tabla de posiciones del Torneo Apertura EN VIVO: así van los equipos en la fecha 17

Mira la tabla de posiciones de la Liga 1 2026 | Al inicio de la fecha 17 del Torneo Apertura, muchos clubes están en la lucha por sumar la mayor cantidad de puntos que les permitan obtener el título nacional a fin de año, acceder a algún campeonato internacional o salvarse de la baja.

En esta nota de Latina Noticias, conoce los resultados, así como la tabla de posiciones del Torneo Apertura.

RESULTADOS DE LA FECHA 17 DEL TORNEO APERTURA

Como parte de la fecha 17 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, Alianza Lima visita a FC Cajamarca, Universitario recibe a Sport Huancayo, mientras que Sporting Cristal visita en Cusco a Cienciano.

Viernes 22 de mayo

FINAL | Atlético Grau 1-0 CD Moquegua

Sábado 23 de mayo

11:00 a.m. | ADT vs. Cusco FC

3:00 p.m. | Deportivo Garcilaso vs. Juan Pablo II

5:30 p.m. | Sport Boys vs. Comerciantes Unidos

8:00 p.m.| Universitario vs. Sport Huancayo

Domingo 24 de mayo

11:00 a.m. | Melgar vs. Alianza Atlético

1:15 p.m. | FC Cajamarca vs. Alianza Lima

3:15 p.m. | Chankas vs. UTC

5:00 p.m. | Cienciano vs. Sporting Cristal

TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO APERTURA

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