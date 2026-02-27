Temas
Partidos de hoy, viernes 27 de febrero: programación para ver fútbol EN VIVO

Partidos de hoy, viernes 27 de febrero: programación para ver fútbol EN VIVO
Felipe Morales
El fútbol en vivo para hoy, viernes 27 de febrero. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, VIERNES 27 DE FEBRERO

  • Liga 1 – Perú

3:00 p.m. | Alianza Atlético vs ADT – L1 Max

5:45 p.m. | Melgar vs Los Chankas – L1 Max

8:15 p.m. | Garcilaso vs Cienciano – L1 Max

  • LaLiga – España

3:00 p.m. | Levante vs Alavés – DIRECTV Sports, DGO

  • Premier League – Inglaterra

3:00 p.m. | Wolverhampton vs Aston Villa – Disney+

  • Serie A – Italia

2:45 p.m. | Parma vs Cagliari – Disney+

  • Bundesliga – Alemania

2:30 p.m. | Augsburg vs Colonia – Disney+

  • Ligue 1 – Francia

2:45 p.m. | Strasbourg vs Lens – Disney+, ESPN5

