Partidos de hoy, viernes 27 de febrero: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, viernes 27 de febrero. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, VIERNES 27 DE FEBRERO
- Liga 1 – Perú
3:00 p.m. | Alianza Atlético vs ADT – L1 Max
5:45 p.m. | Melgar vs Los Chankas – L1 Max
8:15 p.m. | Garcilaso vs Cienciano – L1 Max
- LaLiga – España
3:00 p.m. | Levante vs Alavés – DIRECTV Sports, DGO
- Premier League – Inglaterra
3:00 p.m. | Wolverhampton vs Aston Villa – Disney+
- Serie A – Italia
2:45 p.m. | Parma vs Cagliari – Disney+
- Bundesliga – Alemania
2:30 p.m. | Augsburg vs Colonia – Disney+
- Ligue 1 – Francia
2:45 p.m. | Strasbourg vs Lens – Disney+, ESPN5