Partidos de hoy, sábado 28 de febrero: programación para ver fútbol EN VIVO

Partidos de hoy, sábado 28 de febrero: programación para ver fútbol EN VIVO
Felipe Morales
El fútbol en vivo para hoy, sábado 28 de febrero. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, SÁBADO 28 DE FEBRERO

  • Liga 1 – Perú

11:00 a.m. | Sport Huancayo vs. Sporting Cristal – L1 MAX

1:15 p.m. | UTC vs. Alianza Lima – L1 MAX

7:00 p.m. | Sport Boys vs. C.D. Moquegua – L1 MAX

  • LaLiga – España

8:00 a.m. | Rayo Vallecano vs. Athletic Club – ESPN 2 y Disney Plus

10:15 a.m. | Barcelona vs. Villarreal – DSports y DGO

12:30 p.m. | Mallorca vs. Real Sociedad – DSports y DGO

3:00 p.m. | Real Oviedo vs. Atlético Madrid – ESPN y Disney Plus

  • Premier League – Inglaterra

7:30 a.m. | Bournemouth vs. Sunderland – ESPN y Disney Plus

10:00 a.m. | Newcastle vs. Everton – Disney Plus

10:00 a.m. | Liverpool vs. West Ham – ESPN y Disney Plus

10:00 a.m. | Burnley vs. Brentford – Disney Plus

12:30 p.m. | Leeds Utd vs. Manchester City – ESPN 2 y Disney Plus

  • Serie A – Italia

9:00 a.m. | Como vs. Lecce – ESPN 3 y Disney Plus

12:00 p.m. | Verona vs. Nápoles – ESPN 4 y Disney Plus

2:45 p.m. | Inter vs. Genoa – Disney Plus

  • Bundesliga – Alemania

9:30 a.m. | Borussia M’gladbach vs. Unión Berlin – Disney Plus

9:30 a.m. | Bayer Leverkusen vs. Mainz – Disney Plus

9:30 a.m. | Werder Bremen vs. Heidenheim – Disney Plus

9:30 a.m. | Hoffenheim vs. St. Paulo – Disney Plus

12:30 Borussia Dortmund vs. Bayern Múnich – ESPN y Disney Plus

  • Ligue 1 – Francia

11:00 a.m. | Stade Rennais vs. Toulouse – Disney Plus

1:00 p.m. | Mónaco vs. Angers – Disney Plus

3:05 p.m. | Le Havre vs. PSG – ESPN 2 y Disney Plus

  • Liga MX – México

6:00 p.m. | Toluca vs. Guadalajara – ViX

6:00 p.m. | Atlético San Luis vs. Puebla – Disney Plus y ViX

8:05 p.m. | León vs. Necaxa – ViX

8:05 p.m. | Monterrey vs. Cruz Azul – ViX

8:10 p.m. | Club América vs. Tigres – UANL ViX

  • MLS – Estados Unidos & Canadá

2:30 p.m. | New York Red Bulls vs. New England Revolution – MLS Season Pass

2:30 p.m. | Chicago Fire vs. CF Montreal – MLS Season Pass

4:30 p.m. | Minnesota United vs. Cincinnati – MLS Season Pass

4:30 p.m. | Colorado Rapids vs. Portland Timbers – MLS Season Pass

7:30 p.m. | San Jose Earthquakes vs. Atlanta Utd – MLS Season Pass

7:30 p.m. | Real Salt vs. Seattle Sounders – MLS Season Pass

8:30 p.m. | Sporting Kansas City vs. Columbus Crew – MLS Season Pass

8:30 p.m. | Houston Dynamo vs. Los Angeles FC – MLS Season Pass

8:30 p.m. | FC Dallas vs. Nashville SC – MLS Season Pass

9:30 p.m. | Los Angeles Galaxy vs. Charlotte – MLS Season Pass

9:30 p.m. | Vancouver vs. Toronto – MLS Season Pass

  • Liga Profesional – Argentina

3:45 p.m. | Boca Juniors vs. Gimnasia Mendoza – ESPN 3 y Disney Plus

6:00 p.m. | Independiente vs. Central Córdoba – TyC Sports Internacional

8:15 p.m. | Talleres vs. San Lorenzo – TyC Sports Internacional

