Partidos de hoy, sábado 28 de febrero: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, sábado 28 de febrero. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, SÁBADO 28 DE FEBRERO
- Liga 1 – Perú
11:00 a.m. | Sport Huancayo vs. Sporting Cristal – L1 MAX
1:15 p.m. | UTC vs. Alianza Lima – L1 MAX
7:00 p.m. | Sport Boys vs. C.D. Moquegua – L1 MAX
- LaLiga – España
8:00 a.m. | Rayo Vallecano vs. Athletic Club – ESPN 2 y Disney Plus
10:15 a.m. | Barcelona vs. Villarreal – DSports y DGO
12:30 p.m. | Mallorca vs. Real Sociedad – DSports y DGO
3:00 p.m. | Real Oviedo vs. Atlético Madrid – ESPN y Disney Plus
- Premier League – Inglaterra
7:30 a.m. | Bournemouth vs. Sunderland – ESPN y Disney Plus
10:00 a.m. | Newcastle vs. Everton – Disney Plus
10:00 a.m. | Liverpool vs. West Ham – ESPN y Disney Plus
10:00 a.m. | Burnley vs. Brentford – Disney Plus
12:30 p.m. | Leeds Utd vs. Manchester City – ESPN 2 y Disney Plus
- Serie A – Italia
9:00 a.m. | Como vs. Lecce – ESPN 3 y Disney Plus
12:00 p.m. | Verona vs. Nápoles – ESPN 4 y Disney Plus
2:45 p.m. | Inter vs. Genoa – Disney Plus
- Bundesliga – Alemania
9:30 a.m. | Borussia M’gladbach vs. Unión Berlin – Disney Plus
9:30 a.m. | Bayer Leverkusen vs. Mainz – Disney Plus
9:30 a.m. | Werder Bremen vs. Heidenheim – Disney Plus
9:30 a.m. | Hoffenheim vs. St. Paulo – Disney Plus
12:30 Borussia Dortmund vs. Bayern Múnich – ESPN y Disney Plus
- Ligue 1 – Francia
11:00 a.m. | Stade Rennais vs. Toulouse – Disney Plus
1:00 p.m. | Mónaco vs. Angers – Disney Plus
3:05 p.m. | Le Havre vs. PSG – ESPN 2 y Disney Plus
- Liga MX – México
6:00 p.m. | Toluca vs. Guadalajara – ViX
6:00 p.m. | Atlético San Luis vs. Puebla – Disney Plus y ViX
8:05 p.m. | León vs. Necaxa – ViX
8:05 p.m. | Monterrey vs. Cruz Azul – ViX
8:10 p.m. | Club América vs. Tigres – UANL ViX
- MLS – Estados Unidos & Canadá
2:30 p.m. | New York Red Bulls vs. New England Revolution – MLS Season Pass
2:30 p.m. | Chicago Fire vs. CF Montreal – MLS Season Pass
4:30 p.m. | Minnesota United vs. Cincinnati – MLS Season Pass
4:30 p.m. | Colorado Rapids vs. Portland Timbers – MLS Season Pass
7:30 p.m. | San Jose Earthquakes vs. Atlanta Utd – MLS Season Pass
7:30 p.m. | Real Salt vs. Seattle Sounders – MLS Season Pass
8:30 p.m. | Sporting Kansas City vs. Columbus Crew – MLS Season Pass
8:30 p.m. | Houston Dynamo vs. Los Angeles FC – MLS Season Pass
8:30 p.m. | FC Dallas vs. Nashville SC – MLS Season Pass
9:30 p.m. | Los Angeles Galaxy vs. Charlotte – MLS Season Pass
9:30 p.m. | Vancouver vs. Toronto – MLS Season Pass
- Liga Profesional – Argentina
3:45 p.m. | Boca Juniors vs. Gimnasia Mendoza – ESPN 3 y Disney Plus
6:00 p.m. | Independiente vs. Central Córdoba – TyC Sports Internacional
8:15 p.m. | Talleres vs. San Lorenzo – TyC Sports Internacional